Freunde der "Splinter Cell"-Reihe haben Grund zum Jubeln - das heißt fast, denn ganz sicher ist die Info nicht. Allem Anschein nach plant Ubisoft im Rahmen der kommenden E3 am 10. Juni einen neuen Ableger rund um den Agenten Sam Fisher anzukündigen.

In Ghost Recon - Wildlands bekommt Sam Fisher einen Gastauftritt:

Neue Gerüchte um einen kommenden "Splinter Cell"-Teil kamen auf, als der Twitter-User Wario64 auf der GameStop-Website eine "Sam Fisher"-Brille mit der Produktbeschreibung "E3-Sammlerstück" entdeckte. Dieses Angebot wurde inzwischen wieder offline genommen, allerdings stellt sich die Frage, wieso GameStop einen solchen Artikel - vor allem mit einer solchen Produktbeschreibung - listen sollte, sofern kein neuer Ableger des Franchises vor der Tür steht.

GameStop had these Splinter Cell Sam Fischer goggles up for preorder as an E3 collectible yesterday but for some reason delisted them today pic.twitter.com/9sFXdIrWBB — Wario64 (@Wario64) June 3, 2019

Wie die Kollegen von Gamerant berichten, gehen jedoch diverse Analysten davon aus, dass der neue Ableger bereits in diesem Jahr erscheinen soll. Eine Veröffentlichung der Brille am 1. November, wie aus der GameStop-Produktseite hervorgeht, lässt also durchaus darauf schließen, dass das Spiel nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen könnte. Mit Splinter Cell - Blacklist von 2013 erschien der aktuellste Ableger mit dem Agenten Sam Fisher.

Auch einige Mitarbeiter von Ubisoft twitterten bereits vor einigen Wochen über einen neuen Teil der "Spliter Cell"-Reihe. Dies wurde zwar im Nachhinein als Schezr abgetan, allerdings ist Splinter Cell auch eine so beliebte und erfolgreiche Marke, dass das Unternehmen die Produktion von neuen "Splinter Cell"-Spielen wahrscheinlich nicht ohne weiteres einfach auf Eis legen würde.

Ubisoft ist dafür bekannt, Details zu neuen Blockbuster-Spielen erst am Ende der Pressekonferenz bekanntzugeben, so auch bei Rainbow Six Siege und Watch Dogs. Sollte man also seitens des Unternehmens an dieser Prozedur festhalten, dann gibt es gegen Ende - sofern sich die Spekulationen bewahrheiten - neue Informationen zum nächsten "Splinter Cell"-Ableger. Start der Pressekonferenz ist der 10. Juni um 22 Uhr unserer Zeit.