Das allererste Far Cry ebnete den Weg für eine der erfolgreichsten Shooter-Reihen aller Zeiten - und selbst viele Jahre später leidet es immer noch unter einem schlimmen Bug. Ein kürzliches Fan-Update löste dieses Problem endlich.

Alles begann auf einer Insel ...

Trotz seines Alters konnte sich Far Cry bis heute eine treue Fanbase aufrechterhalten, die sich immer wieder aufs Neue in das Insel-Shooter-Abenteuer stürzt. Eine der gravierendsten Bugs hält sich aber bis heute: Feinde können den Spieler durch Zelte sehen und auch durch sie auf ihn schießen. Ein Bug, der tatsächlich erst mit dem allerletzten Patch 1.4 im Jahre 2006 dazugekommen ist.

Auch wenn sich bereits viele Modder dem Problem angenommen haben, treffen alle anderen weiterhin auf den nervigen Fehler. Um dem ein Ende zu setzen, bietet der Onlineshop Gold Old Games nun ein Update an. Die betreffende Fehlerhebung hat aber kein Entwickler durchgeführt, sondern der Modder FarOut, dessen Arbeit GoG im zugehörigen Ankündigungspost auch dementsprechend lobt.

Auch die Modder-Community hinter moddb.com, wo das Update ebenfalls zum Download angeboten wird, zeigt sich begeistert von der Kooperation. „ (...) Das scheint das erste Mal zu sein, dass jeder Käufer eine gefixte Version bekommt,“ steht im Post.

Die "Far Cry"-Reihe umfasst diverse Teile, Spin-Offs und mindestens genauso viele Kuriositäten und Geheimnisse, wie ihr auch in der oberen Bilderstrecke erfahren könnt. Dank des neuen Updates gehören die Zeltschießer aus dem ersten Teil nun aber der Vergangenheit an.