Heute ist Weltumwelttag. Ein Tag also, an dem wir uns darüber Gedanken machen sollten, wie wir mit den Ressourcen dieser Welt umgehen - und wie lange das noch gut gehen kann. Dieses Nachdenken kann auch durch Videospiele ausgelöst werden. Und Steam bietet gerade vieler solcher Spiele stark reduziert an.

Passend zum Weltumwelttag bietet Steam viele besondere Spiele reduziert an. Ingesamt findet ihr 51 Spiele, die ihr zum Teil für sehr wenig Geld bekommen könnt. So seid ihr ab 0,49 Euro dabei und könnt sogar drei Spiele komplett kostenlos ergattern. Aus den 51 Spielen wollen wir jedoch einige der interessantesten ins Rampenlicht rücken:

Abzu ist ein meditatives Spiel, in dem ihr im wahrsten Sinne abtauchen könnt. In den Tiefen des Meeres entdeckt ihr verlassene Ruinen und wunderschöne Kreaturen. Momentan bekommt ihr das Spiel für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

In Everything geht es um ... alles! Ein tolles Entdeckungsspiel, in dem ihr euch einfach mal ausprobieren könnt. 3,24 Euro kostet das Spiel gerade, statt 12,99 Euro.

AER fühlt sich ein wenig wie Zelda an. Ihr erkundet fliegende Inseln und entdeckt, wieso Menschheit und Umwelt in dieser Welt in Zwietracht gerieten. Nur 5,99 Euro statt 14,99 Euro.