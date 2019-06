Noch in diesem Jahr soll ein neues Need for Speed kommen. Bis es soweit ist, könnt ihr euch mit einem beliebten Serienteil vergnügen: Need for Speed – Payback gibt es nur noch für kurze Zeit zum kleinen Preis im PlayStation Store.

Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, bis irgendwann in diesem Jahr das bereits angekündigte nächste Need for Speed veröffentlicht wird, ist das aktuelle Angebot der Woche im PlayStation Store vielleicht einen Blick für euch wert. Need for Speed – Payback ist in der normalen und Deluxe-Edition zum kleinen Preis zu haben.

Need for Speed - Payback für 12,99 Euro:

In der Standard-Version bekommt ihr das beliebte Rennspiel aktuell zum Preis von nur 29,99 Euro 12,99 Euro.

Deluxe-Edition für 17,99 Euro:

In der Deluxe-Edition enthalten sind neben dem Hauptspiel eine neue Story, exklusive Upgrades fürs Auto, fünf Lieferungen, fünf Prozent Rep-Bonus und zehn Prozent Rabatt auf "In Game"-Inhalte.

Außerdem bekommt ihr ein Platinum Car Pack inklusive fünf Autos. Das Ganze bekommt ihr noch diese Woche für 39,99 Euro 17,99 Euro.

Wenn ihr also Lust auf Rennspiel-Action habt, solltet ihr bei diesen beiden Angeboten nicht mehr zu lange zögern.

Was erwartet oder erhofft ihr euch denn eigentlich vom kommenden "Need for Speed"-Ableger? Welche Wünsche habt ihr für den nächsten Teil? Schreibt es uns in die Kommentare, wir würden gern eure Beiträge lesen!