Bandai Namco hat Jumanji - Das Videospiel angekündigt, welches eine Adaption zum gleichnamigen Film aus dem Jahre 2017 darstellt. Dabei handelt es sich um ein kooperatives Action-Adventure, das bereits am 15. November 2019 für PC (Steam), PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden soll.

Stellt euch mit bis zu drei weiteren Spielern den Herausforderungen des Dschungels:

In Zusammenarbeit mit Sony Pictures bringen der Publisher Outright Games, Bandai Namco und der Entwickler Funsolve voraussichtlich am 15. November die Film-Adaption Jumanji - Das Videospiel für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch heraus. Das Spiel bezieht sich jedoch nicht auf den gleichnamigen Film aus dem Jahre 1995 mit Robin Williams in der Hauptrolle, sondern stellt die neuen Charaktere aus dem 2017 erschienen Kinofilm Jumanji - Willkommen im Dschungel in den Vordergrund.

Nach Angaben der englischsprachigen Webseite Gamerant handelt es sich bei der Film-Adaption um ein Action-Adventure, das vor allem für Koop-Fans interessant sein dürfte. Dabei schlüpft ihr mit bis zu drei weiteren Spielern in die Rollen der Film-Charaktere Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Dr. Smolder Bravestone (Dwayne "The Rock" Johnson), Mouse Finbar (Kevin Hart) und Professor Sheldon Oberon (Jack Black) und stellt euch den Herausforderungen des Dschungels.

Jumanji - Das Videospiel soll sowohl im Splitscreen-Modus als auch Online kooperativ mit bis zu drei weiteren Freunden spielbar sein. Aber auch Einzelspieler können in das Abenteuer eintauchen und bekommen im Gegenzug KI-gesteuerte Kollegen an die Seite gestellt.

"Unsere Spezialität als Publisher von Videospielen ist es, qualitativ hochwertige interaktive Unterhaltung für die ganze Familie zu produzieren. Derzeit gibt es keine aufregendere Marke für Familien als Jumanji", verkündet Terry Malham, CEO von Outright Games.

Momentan befindet sich ein noch namensloses Sequel zu Jumanji - Willkommen im Dschungel in Arbeit, das noch im Dezember dieses Jahres erscheinen soll. Da für die Fortsetzung derselbe Cast bereitstehen dürfte, bleibt es spannend, welchen Bezug das Videospiel zu den Filmen nehmen wird und ob Jumanji - Das Videospiel in Sachen Story möglicherweise sogar zwischen den beiden Filmen einzuordnen ist.

Am 15. November 2019 und damit voraussichtlich noch vor Veröffentlichung der Film-Fortsetzung von "Jumanji - Willkommen im Dschungel" soll Jumanji - Das Videospiel für PC auf Steam, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.