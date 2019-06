Google Stadia: Diese Spiele kommen als Streaming-Version

Destiny 2, Baldur's Gate 3 und vieles mehr: Google will mit Stadia ein breites Angebot liefern. Wir haben alle Neuankündigungen für euch dokumentiert.

Google Stadia: Vorstellung einiger Launch-Spiele

Nicht nur den Preis und den Veröffentlichungstermin von Stadia hat Google verraten, sondern die Zeit vor der E3 auch für jede Menge Spieleankündigungen direkt genutzt. Im November, wenn der Streaming-Dienst an den Start geht, sollen 31 Spiele bereit stehen. Manche davon, wie Destiny 2 oder Assassin's Creed - Odyssey oder Mortal Kombat 11, sind bereits bekannt. Manch andere sind hingegen neu.

Baldur's Gate 3

Düster und brutal: Baldur's Gate ist zurück

Ein Rollenspiel-Riese kehrt zurück: Die Larian Studios (Divinity - Original Sin 2) kündigen mit einem ersten Video Baldur's Gate 3 an. Viele Details gibt es allerdings noch nicht. Es heißt lediglich, dass es für den belgischen Entwickler das bislang größte Projekt ihrer Studiogeschichte ist.

Gylt

Gylt: Horror in der Schule - Ankündigung

Das erste Exklusivspiel für Stadia. Die Macher von Rime arbeiten mit Gylt an einem recht ungewöhnlichen Horrorspiel. Als junges Mädchen seid ihr unter anderem in einer Schule unterwegs, in der ein paar merkwürdige Dinge passieren. Euer Ziel ist es Sully zu finden. Erscheinen soll Gylt voraussichtlich 2020.

Get Packed

Get Packed: Chaos im Koop-Umzug

Wer umzieht, der braucht oftmals die Hilfe von Freunden. Schließlich ist ein Wohnungswechsel kein Zuckerschlecken. Get Packed greift dieses Prinzip auf und wandelt es ins Absurde. Hier gilt es mit Koop-Freunden umzuziehen, aber die nicht immer ganz realistische Physik könnte ein witziges Problem werden. Get Packed erscheint voraussichtlich 2020.

Weitere Spiele

Zur Veröffentlichung soll Google Stadia zahlreiche Spiele an Bord haben. Dazu zählen unter anderem Destiny 2, The Division 2, The Crew 2, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein - Youngblood, Assassin's Creed - Odyssey, Doom Eternal, Borderlands 3 und vieles mehr.

Google Stadia erscheint voraussichtlich im November dieses Jahres. Zu Beginn benötigt ihr ein Abo, welches monatlich 9,99 Euro kostet und euch Zugang gewährt. Einzelne Spiele können dann separat erworben werden.