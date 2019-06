Rollenspiel trifft auf Survival-Horror: Mit dieser außergewöhnlichen Genremischung konnte Parasite Eve im Jahr 1998 zahlreiche PlayStation-Besitzer begeistern. Nun gibt es Hinweise darauf, dass der Klassiker ein baldiges Comeback erleben könnte.

Parasite Eve im PlayStation-Trailer:

Die Informationen stammen von Nutzer CurryPanda aus dem NeoGAF-Forum. Dieser hat einen von Square Enix beantragten Eintrag in der Markenschutzdatenbank des Vereinigten Königreiches entdeckt, der unter dem Namen Parasite Eve läuft.

Der Name des Datensatzes lädt zum Spekulieren dazu ein, was das Unternehmen plant. Es lässt sich daraus nicht ableiten, ob Square Enix an einer Fortsetzung der Reihe arbeitet, sie rebooten will oder eine Neuauflage des Spiels in Arbeit ist. Vielleicht wird die bevorstehende E3 2019 Klarheit bringen und Square Enix im Zuge der eigenen Pressekonferenz erste handfeste Informationen bekanntgeben.

Schon vor wenigen Tagen sorgte Square Enix mit der Anmeldung von Markenrechten an Namen klassischer Videospiele für Aufsehen. Das Unternehmen ließ sich den Namen "Collection of Mana" sichern, was bei Fans der "Secret of Mana"-Spiele für große Freude sorgte.

Es bleibt spannend, zu sehen, wo die Reise mit den angemeldeten Patenten hingeht. Glaubt ihr, dass Parasite Eve bereits auf der E3 gezeigt oder angekündigt wird? Wir werden es wissen, wenn in der Nacht um 3 Uhr von Montag auf Dienstag die Pressekonferenz von Square Enix im Rahmen der E3 2019 stattfindet.