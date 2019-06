Sonys Cloud-Service PlayStation Now ist ab sofort für kurze Zeit zu einem geringeren Preis erhältlich. Wenn ihr euch für ein Jahr lang Zugriff auf Hunderte Spiele für die PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 sichern wollt, ist die Rabattaktion das Richtige für euch.

Mit dem "Cloud-Gaming"-Service PlayStation Now habt ihr Zugriff auf aktuell über 600 "PlayStation 2"-, "PlayStation 3"- und "PlayStation 4"-Spiele. Da ihr die Spiele von Zuhause aus streamt und nicht selbst besitzen müsst, könnt ihr jederzeit nach Belieben ein Spiel aus der Datenbank auswählen und direkt loslegen. Noch bis zum 17. Juni bekommt ihr PS Now zum Preis von 69,99 Euro, also 30 Prozent günstiger als normalerweise.

Ein Jahr PlayStation Now für 69,99 Euro:

Einen Überblick über die verfügbaren Spiele bekommt ihr auf der Sony-Homepage.

"Was brauche ich für PlayStation Now?"

Was ihr für PlayStation Now braucht, ist ein kompatibles Gerät, also wahlweise eine PlayStation 4 oder einen PC beziehungsweise Laptop. Für eine saubere Übertragung wird zudem eine Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit pro Sekunde empfohlen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Homepage von Sony

Wer von euch kann sich denn mit Cloud-Gaming anfreunden und hat Interesse, das Modell einmal zum kleineren Preis auszuprobieren? Vermutlich wird in der kommenden Konsolengeneration generell ein stärkerer Fokus auf dem Thema Cloud-Gaming liegen – ihr werdet also vielleicht ohnehin bald Berührungspunkte damit haben. Würde euch das freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!