2020 wird das Jahr von Crypto. Dieser Name sagt euch nichts? Dann habt ihr vermutlich nicht Destroy All Humans aus dem Jahre 2005 für die PS2 oder die Xbox gezockt. Darin habt ihr mit dem mürrischen Alien die USA heimgesucht und zahlreiche Menschen mit Sonden versehen. Ein wahrer Geheimtipp auf den alten Konsolen. Im nächsten Jahr wird THQ Nordic den Klassiker als komplettes Remake für PS4, Xbox One und PC neu auflegen.

„Terrorisiert die Menschen der Erde in den 1950ern in der Rolle des bösen Alien Crypto-137. Sammelt DNA und stürzt die US-Regierung im Remake des legendären Action-Adventures mit Alien-Invasion. Vernichtet lächerliche Menschen mit einer Auswahl an Alien-Waffen und Psy-Fertigkeiten und legt ihre Städte mit eurem Raumschiff in Schutt und Asche.“

Neu wird sein, dass Crypto im Remake von Destroy All Humans seine Psy-Fertigkeiten parallel zu den Waffen einsetzen kann. Dadurch erwarten wir deutlich mehr Zerstörungskraft und spielerische Freiheiten. Zudem soll das Spiel so erweitert werden, dass selbst erfahrene Fans des Originals auf ihre Kosten kommen und viele neue Ecken und Erfahrungen zu Gesicht bekommen.