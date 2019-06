Die E3 steht quasi vor der Tür. Doch bevor die Messe ihre Tore öffnet, macht sich Electronic Arts schon bereit dafür, den Hype-Hunger der Spieler zu stillen. Im Rahmen der EA Play wird heute Abend gegen 18:30 Uhr eine erste Gameplay-Demonstration von Star Wars Jedi: Fallen Order gezeigt. Um euch schon jetzt dafür anzuheizen, gibt es bereits einen kurzen Teaser, der zwei Szenen aus der Präsentation andeutet.

One day until the gameplay reveal for #StarWarsJediFallenOrder. https://t.co/zcVsw5tjAM" pic.twitter.com/VnUuPHNa3V