Die Woche nach der E3 bietet abwechslungsreiche Videospielkost: Ein Kickstarter-Hit findet endlich den Weg in die Regale und ein Rennspiel alter Tage erhält eine wohlverdiente Frischzellenkur.

Bloodstained - Ritual of the Night | 18. Juni

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Etwas über 5,5 Millionen US-Dollar (circa 4,9 Millionen Euro) hat Koji Igarashi, seines Zeichens einer der Erfinder von Castlevania, einst via Kickstarter mit seinem Team für Bloodstained - Ritual of the Night gesammelt. Nun, etwa vier Jahre später, ist der geistige Nachfolger von Castlevania fertig.

Bloodstained - Ritual of the Night versetzt euch in das England des 18. Jahrhunderts. Eine übernatürliche Kraft erschafft ein dämonenverseuchtes Schloss, welches ihr in Person der Protagonistin Miriam säubern müsst. Dabei gilt es zahlreiche Gegner und Bosse zu besiegen, eine immer stärker werdende Ausrüstung zusammenzustellen und Fähigkeiten zu erlernen, mit denen ihr schneller vorankommt.

Auf Nintendo Switch erscheint Bloodstained - Ritual of the Night übrigens eine Woche später, nämlich am 25. Juni.

My Friend Pedro | 20. Juni

PC / Switch

"My Friend Pedro ist ein blutiges Ballett rund um Freundschaft, Einbildung und den Kampf eines Mannes, um jeden in seinem Weg für eine sprechende Banane zu vernichten", heißt es von den Entwicklern selbst und beschreibt im Grunde das 2D-Action-Spiel bereits nahezu perfekt. In My Friend Pedro geht es in erster Linie darum, sich geschickt und teilweise strategisch aller Feinde in einem Level zu entledigen.

Dafür verfügt der Protagonist über eine Vielzahl von Waffen, eine Zeitlupenfähigkeit und über das akrobatische Geschick, welches man sonst nur aus Action-Filmen kennt. Wandsprünge, in der Luft um die eigene Achse drehen oder mit Schüssen voraus durch ein Fenster fliegen: All das ist in My Friend Pedro möglich.

Super Neptunia RPG | 20. Juni

PC

Das Universum rund um die selbsternannte Heldin Neptunia wird in Super Neptunia RPG kurzerhand in eine 2D-Welt verpackt. Für Neptunia ist dieser Umstand besonders ungünstig, denn sie verliert dabei auch noch ihre gesamten Erinnerungen. Mithilfe eines Mädchens namens Chrome geht es nun darum, ihr Gedächtnis wieder aufzufrischen und die Welt zu retten.

Spielerisch erwartet euch ein mehr oder weniger klassisches JRPG, bei dem die Kämpfe rundenbasiert stattfinden. Neu ist, dass ihr die Formation eurer vier Kämpferinnen jederzeit wechseln könnt, um entsprechend starke Kombo-Attacken ausführen zu können.

Die Sims 4 - Inselleben | 21. Juni

PC

Sonne, Strand und ganz viel Meer: In der neuen Erweiterung Inselleben für Die Sims 4 geht es dem Namen entsprechend auf tropische Inseln. Nicht jedoch als Urlaubsort, sondern als neuer Lebensmittelpunkt für eure Sim-Familie. Der Umgebung gerecht werdend gibt es neue Wege, um Häuser zu bauen und sich anders, sprich: luftiger zu kleiden.

Zudem dürfen eure Sims auch an neuen Aktivitäten teilnehmen, wie etwa mit Delfinen schwimmen gehen, angeln oder auf Jet-Skis steigen. Mit dem Beruf des Umweltschützers kann ein Sim zu guter Letzt dafür sorgen, dass die Natur der Insel stetig vielfältiger wird.

Crash Team Racing - Nitro-Fueled | 21. Juni

PS4 / Xbox One / Switch

Arcadige Rennspiel-Action außerhalb von Mario Kart: Mit Crash Team Racing - Nitro-Fueled bringt Entwickler Beenox einen weiteren Klassiker zurück in die Gegenwart. Das von Grund auf neu entwickelte Spiel enthält die Charaktere, Karts, Strecken und Arenen des Originals in deutlich aufgebohrter Grafik. Als Spielmodi stehen Abenteuer, Arcade-Einzelrennen, Zeitrennen, Pokalrennen und ein Kampfmodus bereit.

Crash Team Racing - Nitro-Fueled kann zudem online und lokal im Split-Screen-Modus gespielt werden.

Kämpft ihr in dieser Woche für eine Banane, rettet eine 3D-Welt in einem 2D-Rollenspiel, befreit ein von Dämonen bewohntes Schloss, stellt euch dem Kart-Wettbewerb oder fällt die Wahl am Ende doch auf das wunderschöne Inselleben? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!