Auf der E3 2019, im Rahmen der Pressekonferenz von Microsoft, wurde soeben Minecraft Dungeons angekündigt. Erste Infos und den Trailer findet ihr hier.

Schaut euch das erste Video hier an:

Im 4-Spieler-Modus könnt ihr Microsoft Dungeons im lokalen Multiplayer oder online spielen. Ein wenig wie ein Diablo im Minecraft-Gewand sieht Minecraft Dungeons dabei aus.

Ihr kämpft euch durch Kerker, Höhlen und andere, durch den Grafikstil ziemlich bunte, Gegenden. Zusammen mit euren Freunden besiegt ihr Gegner, sammelt Gegenstände und verbessert eure Charaktere.

Erscheinen soll Minecraft Dungeons im Frühling 2020. Erscheinen wird es für die Xbox One und den PC - andere Plattformen wurden bisher nicht bestätigt.

Was haltet ihr zu dieser neuen Ankündigung aus dem Minecraft-Universum? Werdet ihr euch in den Rollenspiel wagen, oder ist dieses Genre eher nichts für euch? Schreibt es uns doch in die Kommentare.