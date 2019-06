Elden Ring: Neuer Trailer zum "From Software"-Rollenspiel

Soeben wurde auf der E3 2019 ein neuer Trailer zu Elden Ring gezeigt - dem Rollenspiel-Projekt, an dem From Software zusammen mit dem "Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin arbeitet.

Elden Ring: Ankündigungs-Trailer E3 2019

Viel ist noch nicht bekannt über Elden Ring. Jetzt hat es im Rahmen der E3 2019 gezeigt worden - zummindest ein bisschen. Denn wirkliches Gameplay gibt es noch nicht zu sehen. Dafür bekommen Spieler aber nun im Rahmen eines Cinematic-Trailers einen Eindruck der Stimmung von Elden Ring, das die Soulsborne-Entwickler From Software zusammen mit dem "Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin entwickeln, welcher die Welt erfunden hat.

Schaut euch oben den Trailer an - sobald es weitere, handfeste Informationen zum Spiel geben wird, halten wir euch auf dem Laufenden. Am neuen Trailer zu urteilen, fängt es zumindest die düstere Stimmung der bisherigen From-Entwicklungen ein.

Sagt uns wie immer in den Kommentaren, was ihr von dem Trailer haltet und was ihr euch von Elden Ring erhofft. Möchtet ihr ein weiteres Spiel in Richtung der bisherigen Soulsborne-Spiele oder eine größere Veränderung? Wir freuen uns auf eure Beiträge!