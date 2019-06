Im Rahmen der E3 2019, stellt Bethesda das zweite Jahr für Fallout 76 vor. Zu den neuen Inhalten gehören ein „Battle Royale”-Modus und menschliche NPCs.

Das ist der Battle Royale-Modus in Fallout 76 - der nukleare Winter ist nah:

Gleich zu Beginn ihrer Pressekonferenz, kündigt Bethesda neue Inhalte für Fallout 76 an. "Wastelanders" heißt die erste Erweiterung, die Spieler des Survival-Rollenspiels kostenlos herunterladen können. Der DLC erscheint im Herbst 2019 und liefert euch neue Haupt-Quests, Waffen, Rüstungen und menschliche NPC.

In einem separaten Video stellt Bethesda den nuklearen Winter vor. Einen „Battle Royale”-Modus in Fallout 76, in dem 52 Spieler um den Sieg kämpfen. Mithilfe von Perks werdet ihr euren Charakter stärken können, um der nächste Aufseher als letzter Überlebender im Ödland zu werden. Vom 10. bis 17. Juni 2019 könnt ihr den „Battle Royale”-Modus kostenlos testen.

