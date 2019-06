Vor 20 Jahren läutete Blair Witch Project das Genre der "Found Footage"-Filme ein und eroberte die Herzen der Horror-Fans im Sturm. Nach mehreren Fortsetzungen folgt nun endlich ein Spiel, basierend auf dem Film Blair Witch von 2016.

Im Rahmen der E3 2019 kündigt Microsoft auf seiner Pressekonferenz Blair Witch an. Das Spiel soll bereits am 30. August für PC und Xbox One erscheinen. Wer über einen Xbox Game Pass verfügt, darf sich über den direkten Zugriff auf das Spiel am Starttag freuen.

Inhaltlich begebt ihr euch im Jahr 1996 in der Rolle des Protagonisten auf die Suche nach dem vermissten, neun Jahre alten Peter Shannon. Die Spur führt in den berüchtigten Black Hills Forest. Bereits nach ein paar Schritten im Dickicht verliert ihr komplett die Orientierung und seid paranormalen Phänomenen, unheimlichen Erscheinungen und mindestens ebenso unheimlichen Örtlichkeiten ausgesetzt.

Zwar fehlt es euch an handfesten Verteidigungsmöglichkeiten, aber zumindest seid ihr nicht gänzlich auf euch allein gestellt. Euch zur Seite steht euer treuer Hund, der euch vor drohenden Gefahren warnt, die ihr noch nicht sehen oder hören könnt.

Wie in der Filmreihe legt das Spiel seinen Fokus nicht auf brutale Splatter-Szenen, stattdessen will es von einer stets bedrohlichen Atmosphäre und dem Gefühl leben, dass ihr als Spieler zu keinem Zeitpunkt sicher seid. Inmitten eines finsteren Waldes, fernab der Zivilistation ist das ein Unterfangen, dass schon allein durch die gekonnte Inszenierung glückt.

Wie sich das im Spielfluss anfühlt und ob die Spannung der Filme auch spürbar eingefangen und vermittelt wird, erfahrt ihr noch diesen Sommer ab dem 30. August. Horror-Fans sollten Blair Witch auf jeden Fall im Auge behalten.