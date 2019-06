Im Rahmen der E3 2019 hat Microsoft einen neuen Story-Trailer zu Halo - Infinite präsentiert und einen ungefähren Release-Zeitraum genannt: Der Shooter erscheint voraussichtlich zum Launch der Xbox Scarlett zum Weihnachtsgeschäft 2020.

Das ist der neue Trailer zu Halo - Infinite:

Ein Jahr lang mussten Fans der Halo-Reihe auf neues Videomaterial rund um Halo - Infinite warten. Auf der diesjährigen E3 hat Microsoft dann endlich einen neuen Trailer präsentiert und den ungefähren Veröffentlichungstermin enthüllt.

Im Story-Trailer ist ein unbekannter Mann zu sehen, der in einem Raumschiff gefangen ist und jegliche Hoffnungen verliert, seine Familie eines Tages wiederzusehen. Zumindest bis er einen Funkspruch empfängt und im Zuge dessen die beschlagene Frontscheibe abwischt. Direkt vor seinem Raumschiff schwebt doch tatsächlich der Master Chief höchstpersönlich, der prompt in das Raumschiff geladen und mittels letzter Energiereserven zurück in die Welt der Lebenden geholt wird.

Der Familienvater lässt den Master Chief daraufhin einen Blick aus dem Raumschiff werfen, womit sich auch den Zuschauern ein zerstörter Halo-Ring offenbart, von dem der Mann einst geflohen zu sein scheint. In der Folge findet ein Angriff auf das Raumschiff statt, woraufhin der Master Chief klarstellt, wieder in den Kampf zu ziehen.

Abseits des Story-Trailers sind kaum weitere Infos im Rahmen der E3 rund um Halo - Infinite ans Tageslicht gekommen. Auf erste Gameplay-Szenen hofften zahlreiche Fans vergebens. Dafür nannte Microsoft einen Release-Zeitraum: Der Shooter soll zusammen mit der "Next Gen"-Konsole Xbox Scarlett gegen Ende des Jahres 2020 erscheinen - auch für PC.

