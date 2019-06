Ubisoft kündigte gerade im Rahmen der E3 2019 ein neues Rainbow Six an. Das Spiel hört auf den Namen Quarantine und stehe im Zeichen von Koop-Gameplay.

Rainbow Six - Quarantine: Ankündigungstrailer der E3 2019

Wie Ubisoft sagt, basiert das Spiel auf der Mechanik von Rainbow Six - Siege und soll im Zeichen von kooperativem Spielen stehen. Viel mehr als einen kurzen Ankündigungs-Trailer gibt es abgesehen davon allerdings noch nicht. Was man darin sieht, macht zu Beginn erst einmal den Eindruck eines Horror-Shooters. Denn so wie es den Anschein macht, kämpft ihr darin gegen Monster an. Vermutlich wird hier - wie in Siege - aber vor allem taktisches Vorgehen im Mittelpunkt stehen.

Ein neues Rainbow Six, das taktisches Koop-Gameplay in den Mittelpunkt stellt: Habt ihr Lust darauf oder hättet ihr euch nach Beginn des Trailers eher ein richtiges Horror-Game gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare - wir freuen uns auf eure Beiträge.