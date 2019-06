Die Leaks im Vorfeld der E3-Pressekonferenz von Square Enix haben sich bewahrheitet: In Zusammenarbeit mit Marvel arbeitet Square Enix an einem Spiel im Avengers-Universum. Ein erster Trailer zeigt Features, Charaktere und einen Release-Termin.

Erste Szenen von Marvel's Avengers könnt ihr euch in diesem E3-Trailer ansehen:

Voraussichtlich am 15. Mai 2020 wird Marvel's Avengers für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia erscheinen, ein Action-Spiel von Crystal Dynamics und Square Enix. Ihr schlüpft in die Rolle von Captain America, Iron Man, Thor, Hulk oder Black Widow und kämpft in der Verfolgerperspektive gegen eroberungslustige Schurken. Wie auf ersten Screenshots zu erkennen, sind die Superhelden nicht an den Schauspielern der Filme angelehnt.

Auch nach der Veröffentlichung sollen weitere Charaktere sowie Regionen ohne zusätzliche Kosten veröffentlicht werden. Publisher Square Enix verspricht dabei ein Spiel ohne Loot-Boxen und "Pay-2-Win". Neben dem Einzelspielermodus könnt ihr Marvel's Avengers im Koop oder online mit bis zu vier Spielern zocken.

