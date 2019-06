Nachdem ihr in The Division 2 in den ersten beiden Episoden Washington D.C. erkunden durftet, schickt euch das Spiel mit der dritten Episode zurück in den Big Apple.

Zurück nach New York - das verrät der Trailer:

Wer hätte damit gerechnet: Nach dem Intermezzo der ersten beiden DLC-Episoden im National Zoo und im Pentagon, verschlägt euch die nächste Episode zurück in die bereits bekannte Metropole (Kotaku berichtet). Im Trailer zu den neuen Inhalten sind einige Charaktere zu sehen, die sich von Cony Island aus auf den Weg in Richtung Hauptstadt machen.

Erscheinen soll die dritte Episode für The Division 2 Anfang 2020. Darin werdet ihr zu dem bereits aus dem ersten Teil der Reihe bekannten Schauplatz zurückkehren.

Außerdem bietet Ubisoft allen Interessierten die Möglichkeit, das Spiel vom 13. bis zum 16. Juni 2019 kostenlos zu spielen. Wer danach das Spiel kauft, welches sich zurzeit auch im Sale befindet, kann seinen Spielfortschritt übertragen.

Was haltet ihr von dem neuen (alten) Schauplatz? Habt ihr euch vielleicht sogar eine Rückkehr in die Weltstadt gewünscht? Oder hättet ihr lieber einen komplett anderen Schauplatz erkundet? Schreibt es uns in die Kommentare!