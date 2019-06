Wer das Internet gründlich nach Gerüchten und Leaks durchsucht hat, den haben die neuen E3-Ankündigungen womöglich kalt gelassen. Der Grund: Die meisten Leaks bewahrheiteten sich und torpedierten den Überraschungseffekt. Einem Leaker hat Nintendo nun Konsequenzen angedroht.

Twitter-Nutzer Sabi hat auf seinem Profil im Vorfeld zu den E3-Präsentationen jede Menge Informationen durchsickern lassen. Darunter zu finden waren Details zur Xbox Scarlett, zum „Battle Royale“-Modus von Fallout 76 oder auch zu der Ankündigung von Final Fantasy 8 - Remastered. Selbst der Auftritt von Keanu Reeves war für Sabis Follower kein Geheimnis.

Kein Publisher wurde verschont – bis auf Nintendo. Nachdem Sabi ankündigte, auch Details zur Nintendo Direct auszuplaudern, wurde der japanische Konzern aktiv. Laut Sabi habe sich ein Anwalt, der Nintendo vertritt, telefonisch und per E-Mail gemeldet und vor rechtlichen Schritten seitens Nintendo gewarnt.

I have been given a cease and desist from a lawyer representing Nintendo. They have my full name and everything. This means I'm not allowed to post any private trade secrets from Nintendo co ltd. This does not mean I cannot post things from other companies, but not Nintendo.