Was vorher ein Gerücht war, wurde nun bestätigt: Die "Secret of Mana"-Spiele kommen in einer großen Kollektion auf Nintendos Switch. Damit finden Spiele ihren Weg nach Europa, die es bisher noch nicht hier zu kaufen gab. Obendrauf gibt es noch ein HD-Remake von Seiken Densetsu 3.

Seiken Densetsu 3 bekommt ein HD-Remake und kommt endlich in den Westen:

Per HD-Remake kommt Seiken Densetsu 3 endlich in den Westen! Während der Nintendo Direct, die auf der E3 2019 stattfand, wurde ein erster Trailer des JRPGs gezeigt, das jetzt den Namen Trials of Mana trägt. Das Rollenspiel erscheint voraussichtlich Anfang 2020 für PC, PS4 und Nintendo Switch.

Direkt nach dieser Ankündigung folgte die nächste Überraschung: Die Collection of Mana, die im Vorfeld der E3 schon geleakt wurde und seit 2017 in Japan zu haben ist, erscheint heute (11. Juni 2019) für Nintendo Switch. Im Paket enthalten sind folgende drei Spiele:

Eine tolle Überraschung, die Nintendo da für Fans von Secret of Mana bereithält. Wir freuen uns besonders darauf, die Rollenspiele schon heute Abend ausprobieren zu dürfen. Was haltet ihr von der Collection of Mana und dem HD-Remake?