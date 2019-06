Es hat noch keinen offiziellen Titel, aber nun wissen wir, dass es bereits in Entwicklung ist: Die Fortsetzung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Nintendo hat diese Ankündigung auf der E3 gerade mit einem Trailer gefeiert.

Zelda - Breath of the Wild 2: Ankündigung des Nachfolgers auf der E3 2019

Da es noch keinen konkreten Namen hat, können wir es derzeit nur als The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 bezeichnen. Denn nach dem, was Nintendo eben auf der E3 im Rahmen der Nintendo Direct gezeigt hat, ist genau das herauszulesen - eine direkte Fortsetzung zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild.

Was wir darüber bisher wissen, ist, dass es sich schon in Entwicklung befindet und eben ein Sequel zu Breath of the Wild ist. Außerdem mutet das Spiel dem ersten Trailer nach zu urteilen enorm düster an. Davon könnt ihr euch selbst überzeugen, wenn ihr oben auf das Video klickt. Wann das Spiel erscheinen wird, wissen wir noch nicht.

Mit dieser Ankündigung inklusive dem Trailer hat Nintendo soeben für eine der größten Überraschungen auf der diesjährigen E3 gesorgt. Habt ihr euch darüber ebenso gefreut wie wir? Schreibt es uns in die Kommentare!