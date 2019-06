Nintendo Direct: Infos zu The Witcher 3, Animal Crossing, Smash Bros. und vieles mehr

Bis oben hin vollgepackt: Die E3-Ausgabe der Nintendo Direct hatte viele Ankündigungen parat. Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen zusammen.

Luigi's Mansion 3: Übersichtssvideo von der E3 2019

Neben dem Nachfolger zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild und Neuigkeiten zu Secret of Mana hatte Nintendo im Rahmen der Nintendo Direct noch einiges mehr zu bieten. Angefangen mit...

Luigi's Mansion 3

Es sollte doch ein schöner Ausflug: Luigi und seine Freunde wurden in ein Hotel eingeladen. Aber statt Entspannen heißt es für Luigi mal wieder auf Geisterjagd zu gehen. Mit dem neuen Schreckweg F-LU könnt ihr in Luigi's Mansion 3 unter anderem Geister gegen Wände und auf den Boden schmettern oder euch neue Wege bahnen. Fluigi ist ebenfalls wieder mit an Bord und wird für das eine oder andere Rätsel benötigt. Im Multiplayer-Modus könnt ihr mit bis zu weiteren 7 Spielern den Wirrwarrturm bewältigen.

Erscheinen soll Luigi's Mansion 3 noch im Laufe dieses Jahres.

The Legend of Zelda - Link's Awakening

Zelda - Link's Awakening: Trailer mit Veröffentlichungstermin

1993 sah noch nie so gut aus: Nintendo veröffentlich am 20. September 2019 ein Remake des einstigen "Gameboy"-Klassiker The Legend of Zelda - Link's Awakening für die Nintendo Switch. Neben der komplett neuen Optik wird die Neuauflage zudem einen Dungeon-Baukasten bieten. In diesen könnt ihr anhand von zuvor freigeschalteten Räumen eigene Dungeons erstellen. Ob diese anschließend mit anderen Spielern geteilt werden können, ist noch unklar.

The Witcher 3 - Wild Hunt

The Witcher 3 - Wild Hunt: Complete Edition für die Nintendo Switch angekündigt

Die Gerüchte im Vorfeld haben sich tatsächlich bestätigt: CD Projekt Red bringt The Witcher 3 - Wild Hunt auf die Nintendo Switch. Das "Open World"-Rollenspiel erscheint als Complete Edition mit allen Erweiterungen im Laufe dieses Jahres. Weitere Details gibt es noch nicht.

Super Smash Bros. - Ultimate

Zwei neue Kämpfer werden in naher Zukunft Super Smash Bros. - Ultimate erweitern. Da wäre zum einen der namenlose Held aus der "Dragon Quest"-Reihe von Square Enix. Genauer gesagt handelt es sich sogar gleich um vier Helden aus vier voneinander unabhängigen Serienteilen.

Das Duo Banjo & Kazooie mischt diesen Herbst als DLC die Kämpferriege von Super #SmashBrosUltimate auf! #NintendoE3 pic.twitter.com/WayqjQIwZC — Nintendo DE (@NintendoDE) 11. Juni 2019

Als zweiter Neuling betritt Banjo & Kazooie den Ring. Beide neuen Kämpfer bringen zudem eigene Musikstücke und eigene Arenen mit. Der "Dragon Quest"-DLC erscheint voraussichtlich im Sommer 2019, während Banjo & Kazooie im Herbst folgen.

Animal Crossing - New Horizons

Animal Crossing - New Horizons: Ankündigung der Nintendo Direct und der E3 2019

Ab auf die Insel: In Animal Crossing - New Horizons seid ihr dieses Mal nicht für ein Dorf zuständig, sondern für ein tropisches Eiland von Nook. Dort angekommen müsst ihr erst einmal mit einem Zelt vorlieb nehmen, könnt aber nach und nach offenbar Häuser hochziehen, Gärten anlegen, angeln und vieles mehr. An einer Werkbank dürft ihr zudem verschiedene Gegenstände und Möbel herstellen.

Den zuvor geplanten Veröffentlichungstermin von 2019 kann Nintendo derweil nicht halten. Animal Crossing - New Horizons erscheint voraussichtlich am 20. März 2020.

No More Heroes 3

No More Heroes 3: Ankündigungstrailer mit Travis Touchdown

Travis Touchdown kehrt zurück: Nach No More Heroes - Travis Strikes again wird es auf der Nintendo Switch voraussichtlich 2020 auch ein No More Heroes 3 geben. Verantwortlich für das Spiel ist erneut Suda51 und das Studio Grasshopper Manufacture.

Astral Chain

Astral Chain: Story-Trailer von der E3 2019

Von Platinum Games gibt es ebenfalls bald Nachschub: Der japanische Entwickler werkelt fleißig an Astral Chain. In einem neuen Video gewähren die Macher ein paar mehr Infos zur Geschichte des ungewöhnlichen und dystopischen Actionspiels. Allzu lange müsst ihr euch übrigens nicht gedulden: Astral Chain erscheint voraussichtlich am 30. August für die Nintendo Switch.

Fire Emblem - Three Houses

Fire Emblem - Three Houses: E3 2019 Story-Trailer

Noch wesentlich kürzer fällt die Wartzeit auf Fire Emblem - Three Houses aus. Das Taktik-Rollenspiel erscheint bekanntlich bereits am 26. Juli. Im E3-Trailer konzentriert sich Nintendo deshalb auf die Geschichte und zeigt, dass die jeweiligen Hauptcharaktere eine eigene Sichtweise auf bestimmte Ereignisse haben. Zudem deutet sich an, dass im Hintergrund wohl noch eine vierte Macht ihre Hände im Spiel hat.

Weitere Ankündigungen

Für das restliche Jahr ist Nintendo offenbar ganz gut aufgestellt, oder wie seht ihr das? Verratet uns doch eure Meinung zum E3 Auftritt und den Ankündigungen von Nintendo in den Kommentaren!