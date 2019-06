Sony hat wieder einmal coole Spiele im Angebot. Bis zum 26. Juni könnt ihr im PlayStation Store PS4-Games für jeweils unter zehn Euro abstauben. Wir haben euch einige der besten rausgesucht.

Games unter 10 Euro im PlayStation Store.

"Games under 10" – das ist das Motto der aktuellen Rabattaktion im PlayStation Store. Neben Indie-Spielen und "PlayStation 2"-Klassikern finden sich unter den Spielen, die ihr für nicht einmal 10 Euro kaufen könnt, auch einige aktuellere Hits. Den kompletten Sale findet ihr hier:

Eine Auswahl der besten rabattierten Spiele haben wir euch im Folgenden zusammengestellt:

Metal Gear Solid 5 – The Phantom Pain (Definitive Experience)

Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain

Die "definitive Erfahrung" von Metal Gear Solid 5. Neben dem beliebten Hauptspiel findet ihr darin das Prolog-Kapitel Ground Zeroes, Metal Gear Online und alle DLC-Inhalte.

Metal Gear Solid 5 bekommt ihr derzeit für 19,99 Euro 7,99 Euro:

Dragon’s Dogma – Dark Arisen

Dragon's Dogma - Dark Arisen

Viel gefeiert, aber lange Zeit eher unter dem Radar gelaufen: Dragon’s Dogma – Dark Arisen ist ein Fantasy-Rollenspiel mit fesselnder Story und spannenden Kämpfen.

Wenn ihr als Krieger, Magier oder Bogenschütze (oder als Mischform wie Magischer Ritter oder Assassine) riesige Kreaturen zur Strecke bringen wollt, könnt ihr das für aktuell 24,99 Euro 9,99 Euro:

Heavy Rain

Heavy Rain

Die Spieleschmiede Quantic Dream ist bekannt für spannende Thriller, in denen ihr durch eure Entscheidungen maßgeblich den Verlauf der Handlung bestimmt.

Eines der beliebtesten dieser Spiele ist Heavy Rain. Den filmreifen Nervenkitzel gibt es im Sale für nur 29,99 Euro 7,99 Euro:

Resident Evil – Revelations 2 (Deluxe Edition)

Resident Evil - Revelations 2

Koop-Horror im Episodenformat: Resident Evil - Revelations 2 kommt in der Deluxe Edition mit massig Inhalten. Neben dem spannenden Hauptspiel findet ihr darin zwei Extra-Episoden, alternative Kostüme für alle Figuren sowie zahlreiche Inhalte für den Raid-Modus.

Und das alles für gerade einmal 29,99 Euro 8,99 Euro:

DmC – Devil May Cry (Definitive Edition)

DmC - Devil May Cry

Das beliebte Reboot zur "Devil May Cry"-Reihe bekommt ihr derzeit mit einem Rabatt von satten 75 Prozent. In der Definitive Edition sogar mit allen originalen DLCs.

In die Haut des jungen Dante schlüpft ihr noch für kurze Zeit zum Preis von nur 39,99 9,99 Euro:

Okami HD

Okami HD

Okami ist ein fantastisches Action-Adventure im Stil von The Legend of Zelda, das mit einem ganz besonderen Look daherkommt. Im HD-Remake bekommt ihr das Spiel in hoher Auflösung und mit verbesserten Texturen.

Den göttlichen Wolf Amaterasu könnt ihr für aktuell 19,99 Euro 9,99 Euro spielen:

PlayStation Plus: Die Gratis-Spiele im Juni 2019

Wenn ihr Gratis-Spiele wollt, dann schaut doch mal ins obige Video. Darin seht ihr die beiden Spiele, die ihr als "PS Plus"-Abonnenten im Juni ohne Zusatzkosten herunterladen könnt. Damit sollten PS4-Spieler in nächster Zeit wieder gut versorgt sein.

Oder schaut euch doch einmal unsere Bilderstrecke mit kostenlosen "PlayStation 4"-Designs an. Vielleicht findet ihr darin welche, die ihr noch nicht kanntet und die euch gefallen. Gefallen euch die Angebote?