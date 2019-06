Es wird gemunkelt, dass GTA Online demnächst eine neue Erweiterung bekommen könnte. Ein Dataminer wies daraufhin, dass diese wohl mit dem Casino in der Spielwelt zusammenhängen wird. Es scheint etwas am Gerücht dran zu sein, da Entwickler Rockstar jetzt schon immer kleine Änderungen am Gebäude vornimmt.

Das letzte Update erweiterte das Spiel um brutale und abgedrehte Arenakämpfe - Geht's beim nächsten um Poker?

Der Dataminer Tex2 machte vergangene Woche über Twitter darauf aufmerksam, dass er Veränderungen am Spielcode in GTA Online festgestellt hat. Diese betreffen das Casino, was die aktuelle Vermutung innerhalb der Community unterstützen könnte, dass Rockstar ein neues Update plant.

Und offenbar trifft der Entwickler schon jetzt Vorkehrungen dafür. So stellte Tex2 bereits fest, dass das "Opening Soon"-Schild verschwunden ist. Tage später wieder eine Änderung: Die Schranke am Parkplatz ist weg. Der Dataminer versucht daraus Inhalte des kommenden DLCs abzuleiten, er vermutet, dass neue Garagen dazukommen.

More garage space ?#GTAOnline pic.twitter.com/KroCvNSLjA — Tex2 (@TezFunz2) 9. Juni 2019

Auf die Frage eines Users, ob das Casino-Update diese Woche kommen würde, antwortete der Dataminer: „Wenn du das aktuelle Update meinst? Nein. Wenn du neue Änderungen am Casino meinst. Ja, diesen Donnerstag.“

Woher Tex2 diese Infos auch immer bezog, er schien sich sehr sicher zu sein, dass am heutigen Tag gegen 11 Uhr eine weitere Änderung geschehen würde. Wie sich herausstellt, behält er tatsächlich Recht. Im Casino-Eingang sind nun Paletten aufgetaucht, Rockstar möchte offenbar immer deutlicher signalisieren, dass sich hier etwas im Aufbau befindet.

The Casino Entrance has changed in #GTAOnline and this is how it looks now!



All you need to know about the upcoming Casino DLC, here: https://t.co/q1i0kYpG0k pic.twitter.com/Qn0TfQDUzk — GTA Base (@TheGTABase) 13. Juni 2019

Als Release-Termin für den DLC vermutet der Dataminer Anfang Juli. Von einer Casino-Erweiterung erhofft sich die Community neue Verdienstmöglichkeiten, Gebäude, Missionen und Kleidungsstücke.

Bisher hat Rockstar noch nichts Offizielles bekanntgegeben, scheint es aber auf diesen Beobachtungsprozess angelegt zu haben. Würdet ihr euch über einen Casino-DLC freuen? In welchem Glücksspiel wollt ihr zuerst eure Millionen verzocken? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!