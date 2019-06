Neben der Kampagne und dem Multiplayer wird noch ein weiterer Modus in Call of Duty - Modern Warfare spielbar sein. Entwicklerstudio Infinity Ward hat auf der E3 2019 angekündigt, dass der beliebte Koop-Modus Spec-Ops zurückkehren wird.

Verpasst nicht den Trailer zu Call of Duty - Modern Warfare:

Bisher sind vor allem Infos zur Kampagne von Call of Duty - Modern Warfare ans Tageslicht gerückt. Diese soll die volle Härte des Krieges repräsentieren, wobei voraussichtlich selbst vor toten Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, nicht zurückgeschreckt wird. Um den Shooter so realistisch wie möglich zu gestalten, werden mithilfe von Photogrammetrie sogar eingescannte Umgebungen für das Spiel-Design verwendet.

Auf der diesjährigen E3 gab es kürzlich eine weitere brisante Ankündigung, die ausnahmsweise nicht unmittelbar mit der Kampagne zusammenhängt: Der kooperative Modus Spec-Ops soll zurückkehren.

"Wenn ihr Modern Warfare spielt, dann spielt ihr Modern Warfare, egal ob ihr im Singleplayer, Multiplayer oder Koop spielt, ihr spielt in derselben Welt. Spec-Ops wird zurückkehren", verkündet Taylor Kurosak, Narrative Director des Entwicklerstudios Infinity Ward.

Bei dem Modus handelt es sich um eine Ansammlung meist recht kurzer, aber herausfordernder Koop-Einsätze, die nicht selten auf einem Level aus der Kampagne basieren, manchmal aber auch auf eigenständigen Gebieten spielen, wobei unterschiedliche Ziele abgeschlossen werden müssen - hin und wieder auch unter Zeitdruck.

Damit bekommen die Spieler auch abseits der Kampagne und des herkömmlichen Multiplayer-Modus' eine Beschäftigung, die nicht zuletzt für mehr Langzeitmotivation sorgen soll. Einen Zombie-Modus wird es aber nicht geben. Dieser wäre mit dem sonst ernsthaft und realistischen Grundton des Spiels nicht vereinbar.

In Call of Duty - Modern Warfare werdet ihr euch neben der Kampagne auch im Multiplayer und im "Spec-Ops"-Modus austoben können. Auf eine Rückkehr des Zombie-Modus' braucht ihr aber nicht zu hoffen. Der Shooter soll am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.