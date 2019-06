Als Square Enix Marvel's Avengers auf der E3 präsentierte, kam das Ganze nicht bei allen Superheldenfanatikern unbedingt gut an. Die Kostüme seien plumpe Imitate ihrer offensichtlichen optischen Vorbilder, der "Marvel Cinematic Universe"-Pendents, so die Kritik.

Dem E3-Trailer nach zu urteilen dürfte das Marvel-Abenteuer auf jeden Fall actionreich werden:

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das mussten nun auch die Marvel-Anhänger im Rahmen der E3 schmerzlich feststellen: Die Kostüme im von Square Enix angekündigten Spiel Marvel's Avengers kamen nämlich alles andere als gut an, wie aus einem Beitrag von IGN hervorgeht. Ausgestellt in Vitrinen sorgte die Superheldengarderobe eher für Spott und Häme. Besonders schlecht kamen dabei die klobige "Captain America"-Kluft und der merkwürdig aussehende Brustpanzer von Thor weg.

In einem Interview von IGN mit dem verantwortlichen Creative Director von Crystal Dynamics Shaun Escayg erklärte dieser, man wolle trotz dieser Reaktionen die Charakter-Designs des Spiels nicht ändern. „Wir hören immer zu und freuen uns über Feedback von unserer Community. Derzeit gibt es keine Pläne, unsere Charakter-Designs zu ändern“, äußerte sich Escayg zum Feedback der Fans.

Erwähnenswert ist dabei jedoch, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Entsprechend aufgehübscht soll die fertige Version des Produkts aussehen. "Der Trailer zeigt Gameplay-Filmmaterial aus der Zeit vor dem Alpha-Test, was bedeutet, dass sich der Detailgrad und die Gesamtqualität der Charaktermodelle weiter verbessern werden, wenn wir uns dem Start nähern", so Escayg. Bleibt nur zu hoffen, dass die fertige Version auch die hartgesottenen Marvel-Fans zufrieden stellen kann.

Marvel's Avengers erscheint voraussichtlich am 15. Mai 2020 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia.

Wie ist eure Meinung zu den Kostümen der Videospiel-Avengers? Könnt ihr die heftige Kritik nachvollziehen? Oder sagen euch die Outfits vielleicht doch zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!