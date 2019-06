Seit einer Weile gibt es einen Trend für große Konselenhersteller, frühere Geräte in kompakter Form, für aktuelle TV-Geräte kompatibel, wieder auf den Markt zu bringen. Für Nostalgiker eine schöne Sache. Jetzt zieht auch Konami nach und bringt jetzt seinerseits einen Klassiker zurück.

Konami Digital Entertainment kündigte während der aktuellen E3 in Los Angeles an, dass das Unternehmen die PC Engine (in den USA als "TurboGrax-16" bekannt) von NEC in Mini-Format herausbringen wolle. Es werde eine kompakte Version des Konsolen-Klassikers von 1989 sein.

Wie cnet.com berichtet, wird das Produkt, welches jetzt klein genug sein soll, um in eine Handfläche zu passen, zusammen mit einigen vorinstallierten Spielen, wie R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Ys Book 1 & 2, Alien Crush und Dungeon Explorer erscheinen.

Abgesehen davon und, dass die Mini-Konsole in Nordamerika, in Japan und in Europa veröffentlicht werde, gab Konami bislang noch keine weiteren Informationen zum Preis, zum Veröffentlichungs-Termin und zu zusätzlichen Spielen bekannt.

Habt ihr früher selbst noch auf der PC Engine gespielt? Konnte sie damals in euren Augen mit der Konkurrenz von Sega und Nintendo mithalten? Werdet ihr euch diese Mini-Version holen, wenn sie erscheint? Verratet es uns gerne in der Kommentarsektion.