Wer auf der E3 war, hat seine Finger nicht nur an zahlreiche Games bekommen. Auch Merchandise-Artikel gab es zuhauf. So auch zu Cyberpunk 2077, dem großen Hype-Titel von CD Projekt Red. Diese raten jetzt aber dazu, nicht blindlings auf eBay und Co. zu den angebotenen Jacken zu greifen, die auf der Messe verteilt wurden. Stattdessen sollten sich die Fans von Cyberpunk 2077 in Geduld üben, wenn sie günstiger davon kommen wollen.

Cyberpunk 2077: Video zeigt Netrunning, Motorrad-Gameplay und Nano-Waffe

Die angesprochenen Jacken sind optisch sehr ansprechend, wie Entwickler Hideo Kojima auf seinem Twitter-Profil beweist. Sie tragen das Logo der fiktiven „Cyberpunk 2077“-Band Samurai. Keanu Reeves (John Wick, Matrix), der sein Antlitz im Spiel verewigt, übernimmt dabei die Rolle des Frontmannes Johnny Silverhand. Kein Wunder also, dass die Jacken auf eBay für bis zu 400 Dollar angeboten werden. Die niedrigsten Angebote liegen aktuell bei 200 Dollar.

Doch die Entwickler bei CD Projekt Red raten zu Geduld. Denn künftig soll es ähnliche Jacken direkt bei ihnen im Shop geben. Diese sollen dann auch deutlich günstiger ausfallen. Schließlich verbergen sich hinter den Auktionsangeboten häufig Leute, die nur schnell Geld mit dem Hype anderer verdienen wollen. Also: Abwarten, Tee trinken und sich dann zu gegebener Zeit mit dem nötigen Swag zu Cyberpunk 2077 ausrüsten.