Die Ankündigung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 war wohl eine der größten Überraschungen der diesjährigen E3. Kaum ist die Entwicklung des Spiels bekanntgegeben worden, brodelt es schon in der Gerüchteküche.

Nintendo sorgt für Überraschungen: Das ist der erste Trailer zu Breath of the Wild 2

Viel wird über The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 spekuliert, ob das Spiel einen Koop-Modus haben wird, oder ob eventuell gar Zelda selbst die Protagonistin sein wird und so weiter. Eine ausgesprochen interessante Theorie stammt von dem Reddit-User ReroFunk. Dieser hatte den Trailer zum kommenden Zelda-Spiel rückwärts laufen lassen und dabei ist ihm oder ihr etwas aufgefallen:

ReroFunk zufolge könnte Zant, der Bösewicht aus The Legend of Zelda - Twilight Princess, in BotW2 eine Rolle spielen.So soll nämlich die Musik des aktuellen Trailers rückwärts gespielt an einigen Stellen der Musik von Zant in Twilight Princess ähneln. Dies wird als Hinweis dafür gedeutet, dass dieser in irgendeiner Form bald seine Rückkehr feiern könnte.

So mag die "zombiefizierte" Kreatur tatsächlich Zant sein, oder zumindest sei die Hand, die diese Kreatur wieder auferstehen lässt, die von Zant. Es sei aber nicht nur die Musik, die diese These stützt, so verweist ReroFunk ebenfalls auf die Pose der "untoten" Kreatur, welche der von Zant in Twilight Princess ähneln soll. Neben der Musik und der Pose sollen das grüne Licht sowie die Symbole im Trailer an das Twilight-Realm aus dem Spiel von 2006 erinnern.

Auch wenn dies zunächst überzeugend klingen mag, so bleiben dies Spekulationen, und was es wirklich mit der wiedererweckten Figur auf sich hat, bleibt abzuwarten. Aber was glaubt ihr? Findet ihr diese angeführten "Beweise" für die Zant-Theorie überzeugend? Würdet ihr euch überhaupt auf Zant als Bösewicht freuen? Diskutiert darüber gerne in den Kommentaren.