Es sollte eigentlich das Highlight für Pokémon-Fans sein: Im Treehouse-Livestream von Nintendo während der E3 2019 wurde Pokémon Schwert und Schild ausgiebig gezeigt. Doch das Gezeigte und ein Interview mit dem Produzenten Junichi Masuda ist vielen Fans übel aufgestoßen.

Pokémon Schwert und Schild wird das erste Pokémon-Spiel der Hauptreihe sein, in dem es euch nicht möglich sein wird, jedes Pokémon in das Spiel zu übertragen. Dies machte Junichi Masuda im Rahmen des Treehouse-Livestreams von Nintendo klar. Da die Animationen der Pokémon in Schwert und Schild zu aufwendig zu gestalten seien, um die mehr als 800 Taschenmonster zu integrieren, habe man sich dazu entschieden, nur eine Auswahl der Pokémon spielbar zu machen.

Diese Äußerung hat bei vielen Fans für Unmut gesorgt. War es doch bisher für viele Spieler die größte Freude, jedes einzelne Pokémon dem Pokédex hinzuzufügen. Die Reaktion auf diese Äußerung ließ daher auch nicht lange auf sich warten. Im Gameplay-Video das auf dem YouTube-Kanal von Nintendo hochgeladen wurde, haben sich bisher schon knapp 62.000 negative Bewertungen angehäuft - im Verhältnis zu knapp 19.000 positiven.

Yeah I just found this clip. The animation on those wingull is really something. I feel completely comforted knowing we had to sacrifice the national dex for this step up in quality. #BringBackNationalDex #PokemonE3 pic.twitter.com/d4tGVdBnbG