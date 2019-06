Bis zum 26. Juni läuft eine Rabatt-Aktion im PlayStation Store, bei der ihr ein paar richtig gute Spiele für jeweils unter 20 Euro bekommen könnt. Manche von ihnen sind damit bis zu 70 Prozent günstiger als normalerweise. Wir zeigen euch eine Auswahl der Besten.

Viele tolle PS4-Spiele für unter 20 Euro im PlayStation Store.

Bevor wir euch ein paar Highlights aus dem Sale vorstellen, erst einmal der Link, der zur Rabatt-Aktion führt. Hier findet ihr alle Spiele, die ihr für unter 20 Euro bekommt:

PlayStation 4-Highlights für unter 20 Euro

Diese Spielen könnten für euch besonders spannend sein:

Dead Rising 4 – Franks Komplett-Paket

Den vierten Teil des irrwitzigen Zombie-Spiels bekommt ihr im Komplett-Paket mitsamt aller DLCs und Bonusinhalte, wie zusätzliche Outfits. Außerdem enthält diese Version des Spiels exklusive Objekte, darunter kuriose Waffen.

Dead Rising 4 für 49,99 Euro 19,99 Euro kaufen:

Resident Evil Revelations 1 & 2

Die Revelations-Spiele der "Resident Evil"-Reihe sind Spin-Offs, in denen spannende und gruselige Geschichten im "Resident Evil"-Universum erzählt werden. Beide Teile bekommt ihr rabattiert im Bundle. Resident Evil Revelations 2, das ihr auch im Koop-Modus spielen könnt, liegt sogar in der erweiterten Deluxe-Edition vor.

Resident Evil Revelations 1 & 2 für 39,99 Euro 14,99 Euro kaufen:

Shadow of the Colossus

Das atmosphärische Kultspiel Shadow of the Colossus erschien erstmals für PlayStation 2. In der Remaster-Edition vom letzten Jahr erstrahlt das Spiel in ganz neuem Licht.

Shadow of the Colossus für 39,99 Euro 19,99 Euro kaufen:

The Last Guardian

Ebenso atmosphärisch und emotional ergreifend ist The Last Guardian, ein Action- und Puzzle-Adventure, in dem ihr eine besondere Freundschaft zu einem monströsen Wesen eingeht. Das Spiel ist unter der Leitung von Fumito Ueda entstanden, der auch für Shadow of the Colossus verantwortlich ist.

The Last Guardian für 34,99 Euro 14,99 Euro kaufen:

The Surge – Augmented Edition

Das Souls-Like The Surge enthält in der Augmented Edition neben dem Hauptspiel die beiden DLCs The Good, The Bad, The Augmented und A Walk in the Park sowie vier weitere Zusatzinhalte. Eine Menge zu tun für Freunde von Hardcore-Rollenspielen.

The Surge für 59,99 Euro 13,99 Euro kaufen:

11-11 – Memories Retold

11-11 ist ein ganz besonderes Spiel. In dem Adventure erlebt ihr in einem sehr künstlerischen Grafikstil die Geschichten zweier Soldaten im Ersten Weltkrieg. Der Name des Spiels leitet sich dabei vom Datum der Unterzeichnung der Waffenstillstandserklärung im Ersten Weltkrieg ab.

11-11 – Memories Retold für 24,99 Euro 12,99 Euro kaufen:

Wenn ihr noch günstigere Spiele wollt, schaut doch auch einmal beim "Games under 10"-Sale rein. Hier findet ihr noch bis zum 26. Juni ausgewählte Spiele zum Preis von unter 10 Euro.

Welches der von uns aufgeführten Spiele, das ihr noch nicht kennt, findet ihr am interessantesten? Nutzt ihr den Sale, um es euch herunterzuladen? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind neugierig, eure Antworten zu lesen.