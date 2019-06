Kein Ende für Assassin's Creed - Odyssey in Sicht: Laut einer Pressemitteilung von Ubisoft erhält das Spiel auch im Juni wieder neue Inhalte. Neben dem zweiten Teil des DLCs und dem "Story Creator"-Modus gibt es auch eine neue Episode der Vergessenen Geschichten Griechenlands.

Assassin's Creed - Odyssey: Die Hadesqualen - DLC-Episode 2 ist verfügbar!

Die vermutlich größte Neuerung für Assassin's Creed - Odyssey im Juni ist der auf der E3 erstmals vorgestellte "Story Creator"-Modus, der seitdem in einer offenen Beta für alle Besitzer der Vollversion zugänglich ist. Über das Tool könnt ihr eigene Quests inklusive selbstgeschriebener Dialoge erstellen und anschließend mit anderen Nutzern teilen. Dabei ist es unerheblich, ob ihr das Spiel auf dem PC, der PlayStation 4 oder der Xbox One spielt.

Ebenfalls bereits seit wenigen Tagen erhältlich ist die zweite Episode des DLCs Das Schicksal von Atlantis. In "Die Hadesqualen" geht es für euch in die Unterwelt, um dort den Toten zu helfen, ihren endgültigen Frieden zu finden. Zudem lernt ihr, besser mit dem Stab des Hermes umzugehen.

Am 25. Juni folgt dann die zehnte Episode der Vergessenen Geschichten Griechenlands. In der kostenlosen Story-Mission "Jede Geschichte hat ein Ende" erfahrt ihr mehr über Herodotos' Vergangenheit. Zusammen fühlt ihr einer Verschwörungstheorie auf seiner Heimatinsel Samos auf den Zahn. Um die Mission zu beginnen, müsst ihr jedoch mindestens Kapitel 5 in der Hauptgeschichte von Assassin's Creed - Odyssey erreicht haben.

Ab dem heutigen Dienstag könnt ihr darüber hinaus im Ingame-Shop und bei Oikos dem Olympioniken ein neues Orakel-Paket erwerben. Dieses enthält die Rüstung "Heiliges Orakel", das Heilige Reh und die Klinge des Jägers.

Im Herbst, so heißt es in der Pressemitteilung, wird Ubisoft zudem den Discovery-Modus von Assassin's Creed - Odyssey veröffentlichen. Darin könnt ihr das antike Griechenland mit acht Avataren bereisen und an verschiedenen Touren teilnehmen, die von interaktiven Quizfragen abgerundet werden.