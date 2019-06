Dieses Spiel stößt Cyberpunk 2077 vom Steam-Thron

Welches Spiel könnte wohl das heiß erwartete Cyberpunk 2077 von der Spitze der Steam-Charts stoßen? Antwort: ein Sidescroller-Action-RPG. Zeit, den Gipfelstürmer Bloodstained - Ritual of the Night einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

So sieht der aktuelle Spitzenreiter-Titel aus:

Überraschend kann sich Bloodstained - Ritual of the Night auf Platz eins der Steam-Charts behaupten. Dabei handelt es sich um ein Sidescroller-Action-RPG aus dem Hause ArtPlay. Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin Miriam, deren Körper sich nach dem Fluch eines Alchemisten langsam in Kristall verwandelt. Um das zu verhindern, erwartet euch ein actionreiches Unterfangen: Ihr müsst euch durch ein Schloss voller kampfeslustiger Ungetümer metzeln, um euch den Schlossherrn vorzuknöpfen und ganz nebenbei die Welt retten.

Genre-Kennern werden viele Mechaniken bekannt vorkommen, denn auf der Produktseite von Steam preist man viele dieser, für Metroidvania-Spiele - einem Kofferwort aus Metroid und Castlevania - typischen Elemente an. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, steckt doch Koji Igarashi hinter dem Projekt, einem ehemaligen Produzenten der Castlevania-Reihe.

Auch für neue Inhalte will gesorgt sein: Insgesamt 13 kostenlose DLC-Pakete sollen nachgereicht werden. Der "Speed Run"-Modus, der "Boss Rush"-Modus und das "Pure Miriam"-Outfit warten hingegen bereits zum Start auf euch. Es dürfte jedenfalls interessant werden zu sehen, wie lange sich Bloodstained an der Spitze halten kann.

Erscheinen soll Bloodstained - Ritual of the Night laut Steam noch heute, am 18. Juni 2019. Falls das Projekt euer Interesse geweckt hat, solltet ihr allerdings schnell zuschlagen. Für einige Stunden erwartet Vorbesteller noch ein Rabatt von zehn Prozent.