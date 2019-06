Der inzwischen neun Jahre alte Rollenspiel-Shooter Alpha Protocol von Entwicklerstudio Obsidian Entertainment und Publisher Sega steht auf Steam nicht mehr zum Kauf bereit. Der Grund: Segas Markenrechte sind abgelaufen.

Das ist der Trailer zu Alpha Protocol:

Das Spionage-Rollenspiel Alpha Protocol ist seit gestern, dem 19. Juni, nicht mehr auf Steam erhältlich. Anstelle des Kauf-Buttons ist auf der Produktseite stattdessen folgender Hinweis vorzufinden: "Auf Anfrage des Publishers steht Alpha Protocol auf Steam nicht mehr zum Verkauf". Auf der Charity-Webseite Humble Bundle, auf der das Spiel zuvor ebenfalls erhältlich war, ist die Produktseite zu Alpha Protocol sogar gänzlich verschwunden.

Grund hierfür ist nicht etwa, dass Sega an einem Remaster zum Spiel arbeitet, wie Fans des Spiels bereits in Foren wie Resetera spekulierten, sondern Segas abgelaufene Markenrechte. "Nach dem Ablauf der Markenrechte von Sega für Alpha Protocol wurde der Titel von Steam entfernt und steht nicht mehr zum Verkauf", antwortete der Publisher auf die Nachfrage seitens der englischsprachigen Webseite Polygon. Wie Sega weiter ausführt, können diejenigen, die das Spiel bereits besitzen, Alpha Protocol aber auch in Zukunft herunterladen und spielen.

Das Rollenspiel wurde am 28. Mai 2010 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Im Test: "Alpha Protocol - Bond oder Bourne? Ha! Hier kommt Thornton" konnte das Spiel trotz Schwächen in Sachen Leveldesign und Grafik überzeugen.

Wohin die Markenrechte jetzt gewandert sind, ist noch unklar. Microsoft hat Obisdian Entertainment jedenfalls gegen Ende des letzten Jahres übernommen und könnte die IP im Zuge dessen erworben haben.

