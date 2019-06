Die PlayStation Hits kehren zurück und bringen einige neue Inhalte mit sich. Eine Reihe von über 30 Titeln verschiedener Genres werden sowohl digital als auch bei verschiedenen Spielehändlern jeweils für 19,99 Euro angeboten.

Horizon - Zero Dawn ist ebenfalls stark reduziert:

Am 28. Juni 2019 bekommen die PlayStation Hits ein neues Line-Up. Während ihr in den letzten Monaten Spiele wie Resident Evil 7, Tales of Berseria und Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 zum vergünstigten Hit-Preis erhalten konntet, kommen jetzt weitere Titel hinzu.

Speziell Fans von Action-Adventures und Rollenspielen werden auf ihre Kosten kommen, aber die generelle Auswahl ist recht breit gefächert. Auch Sport-, Renn-, Anime- und "Jump and Run"-Spiele werden repräsentiert.

Neu hinzukommen werden:

Generell auch dabei sind:

Mit Batman – Arkham Knight, Bloodborne und Horizon - Zero Dawn sind auch Titel dabei, die von der Kritik hochgelobt wurden und immer noch eine sehr große Fangemeinde besitzen. Die gesamte Liste findet ihr auf dem offiziellen Playstation-Blog.

Sind bei den PlayStation Hits ab sofort auch Spiele für euch dabei? Spiele, die euch bislang zu teuer waren, aber jetzt wieder euer Interesse geweckt haben? Klärt uns gerne auf und sagt uns, auf welche Spiele ihr euch am meisten freut.