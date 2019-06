Im Onlinemodus von GTA 5 gibt es immer wieder wöchentliche Events: Neue Autos, neue Modi, neue Missionen und vor allem eine Menge Sonderangebote. Wir verraten euch, was in dieser Woche auf euch wartet.

Diese Inhalte kamen mit dem "Arena War"-Update:

Wenn ihr das schnelle Geld machen oder euch einfach ein paar RP dazu verdienen wollt, dann kommt euch das Event der Woche gerade recht, denn einige Missionen in GTA Online bringen euch nun in den nächsten Tagen ein vielfaches an Geld und RP ein (IGN berichtete):

Alle Freemode-Events und Business-Battles bringen euch doppelt so viel Geld und RP ein

Alle Gang-Angriffe bringen euch doppelt so viel RP ein

Fallschirmjobs bringen euch drei-mal so viel Geld und RP ein

Das war allerding noch nicht alles. Ebenfalls Teil des Events sind diverse Rabatte. Folgendes wurde im Rahmen des Events für euch reduziert:

Chariot Romero Hearse um 25 Prozent reduziert

um 25 Prozent reduziert Pegassi Toros um 30 Prozent reduziert

um 30 Prozent reduziert Progen Itali GTB um 35 Prozent reduziert

um 35 Prozent reduziert Ocelot Pariah um um 40 Prozent reduziert

um um 40 Prozent reduziert Karin Sultan RS um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Pegassi Reaper um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert TM-02 Khanjali um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Chernobog um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Parachute Smoke um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Parachute Bags um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert FH-1 Hunter um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Savage um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Western Company Cargobob um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Buckingham Valkyrie um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Buckingham Volatus um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Buckingham Swift um 40 Prozent reduziert

um 40 Prozent reduziert Buckingham Swift Deluxe um 40 Prozent reduziert

Vom 20. bis zum 26. Juni könnt ihr noch extra viel Geld und RP einsacken sowie diversen Rabatten genießen. Falls euch das Event der Woche also anspricht, solltet ihr vielleicht die Tage wieder einmal eine Runde GTA Online zocken!