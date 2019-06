CD Projekt RED verspricht einen Nachschub an DLC-Inhalten für das kommende Cyberpunk 2077. Zur Qualitätssicherung will man ein Auge auf die Community werfen und sich an den Add-Ons vom Vorgängerprojekt The Witcher 3 - Wild Hunt orientieren.

Auch Schauspieler Keanu Reeves ist Teil des Cyberpunk-Universums:

Im Gespräch mit Prima Games sprach UI Coordinator Alvin Liu über die Zukunftspläne für Cyberpunk 2077.

"Wir sprechen von zukünftigen Erweiterungen", erklärte Liu. "Ich möchte sicherstellen, dass alles vollständig ist, aber wir möchten offene Welten aufbauen. Ich weiß, wenn ich The Witcher 3 spiele und alles abgeschlossen habe, möchte ich immer noch wissen, wie es danach weitergeht ... Ich denke, wir werden für Cyberpunk 2077 solche Möglichkeiten auch offenhalten.", führte er das angedachte Konzept weiter aus.

The Witcher 3 sei auch das Vorbil, an das man sich beim Thema DLC halten wolle. Vergleicht man einmal die Erweiterung "Blood and Wine" mit dem Vorgängerteil The Witcher 2 - Assassins of Kings, dann war allein das Add-On größer als der Zweitling der Reihe.

Verständlicherweise will man nach dem Mega-Erfolg von The Witcher 3 mit Cyberpunk 2077 daran anknüpfen. Verraten wollte Liu jedoch nichts Konkretes, nur so viel:

"Du wirst Charaktere entdecken und du wirst sehen, wie diese sich entwickeln. Darüber hinaus können Spieler verfolgen, wie die Charaktere Konflikte durchlaufen - und wie sie diese schließlich lösen. Es wird ein sehr belohnendes Ende geben. Wir halten keine Inhalte zurück, wir halten keine Geschichte für die Zukunft zurück, um zu versuchen, sie zu monetarisieren oder in Stücken oder Ähnlichem zu verkaufen. Du wirst das ganze Spiel hier bekommen."

Das alles ist jedoch noch Zukunftsmusik, denn Cyberpunk 2077 wird erst am 16. April 2020 erscheinen. Und dann werdet ihr sicherlich erstmal eine ganze Weile mit den Inhalten des Hauptspiels beschäftigt sein.