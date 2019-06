Steam: Ab sofort mit "LGBTQ+"-Tag für Spiele

Nach langer Kritik und vielen Forderungen hat Valve mittlerweile eingelenkt. Fortan gibt es für die Kategorisierung von Spielen einen offiziellen "LGBTQ+"-Tag.

Auch ein Cyberpunk 2077 könnte aufgrund mancher Themen zum neuen Tag zugeordnet werden:

Schon seit einiger Zeit verfügt der Steam-Store über offizielle und inoffizielle Kategorien, die als Tags bezeichnet werden. Offizielle Tags erhalten eine eigene Hub-Seite und werden zudem für das Empfehlungssystem berücksichtigt. Inoffizielle Tags dienen hingegen der einfachen Kategorisierung für individuelle Nutzer. Zu Letzterem zählten bislang auch sämtliche LGBT-Tags (englisch für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, also Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender), die somit keine übersichtliche Hub-Seite erhalten haben.

Damit ist nun jedoch Schluss. Nachdem, so berichtet Kotaku, der Entwickler des Spiels To The Dark Tower in internen Steam-Foren die Debatte um eine eigene Kategorie für LGBT-Spiele erneut angestoßen hat, ist Valve eingelenkt. Ab sofort gibt es auf Steam einen offiziellen LGBTQ+ Tag, der somit sogar über eine eigene Hub-Seite verfügt.

"Ich dachte, es wäre angebracht, ein "LGBTQ"-Tag hinzuzufügen oder zumindest ein "Diversity"-Tag", so der Entwickler laut Kotaku im Entwickler-Forum bei Steam. Dabei hat er nicht nur positive Rückmeldungen erhalten: Einige sahen die Kategorie als unnötig an, andere wiederum befürchten, dass Trolle die Kategorie ausnutzen könnten. Ein weiterer Entwickler entgegnete kurz und knapp mit "Die Leute werden auf jeden Fall scheiße sein. Der Tag ist wichtig."

Ähnlich hat das wohl auch Valve gesehen und schlussendlich den Tag offiziell hinzugefügt. "Die Bedürfnisse von Spielern und Entwicklern werden von uns Spielern und Entwicklern bestimmt und wir sollten versuchen, proaktiver zu sein und Veränderungen zu fordern", so der "To The Dark Tower"-Entwickler abschließend.

Aufgrunddessen, dass die Kategorie noch neu ist, füllt sie sich erst nach und nach mit passenden Spielen. Doch bereits jetzt lässt sich schon einsehen, dass es auf Steam doch das ein oder andere zum Thema passende Spiel gibt.