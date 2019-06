Für die inzwischen fast 13 Jahre alte Nintendo Wii wird noch ein letztes Spiel erscheinen. Wer gerne sein Tanzbein schwingt, kann sich auf den Release von Just Dance 2020 freuen, das voraussichtlich am 5. November 2019 erscheint.

Mit Just Dance 2020 wird die Reihe zehn Jahre alt:

Auch fast 13 Jahre nach der Veröffentlichung von Nintendo Wii soll noch ein Spiel für die Heimkonsole erscheinen - das letzte, wie Ubisofts Alain Corre in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite The Telegraph verkündet: "Ich denke, wir sind der letzte Soldat, der noch steht. Wir machen das letzte Spiel für Wii und wir freuen uns darüber, da es immer noch viele Fans gibt, die daran teilnehmen möchten".

Bei dem Spiel handelt es sich um Just Dance 2020, das am 5. November 2019 natürlich nicht nur für Nintendo Wii, sondern auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Außerdem ist eine Veröffentlichug für Google Stadia vorgesehen. Bei Just Dance 2020 handelt es sich zurzeit tatsächlich um das einzige Spiel, welches noch für die Veröffentlichung auf Nintendos 13 Jahre alter Konsole gelistet ist.

Zwar ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft noch weitere Games für Nintendo Wii erscheinen, äußerst unwahrscheinlich ist es aber dennoch. So hat Nintendo mit Wii U und Switch bereits zwei weitere Nachfolgemodelle in den Handel gebracht, außerdem ist die Hardware von Nintendo Wii inzwischen weit überholt.

Mit Just Dance 2020 wird das voraussichtlich letzte Videospiel für Nintendo Wii veröffentlicht. Der Release ist für den 5. November 2019 geplant und soll zudem für alle "Current Gen"-Konsolen inklusive Google Stadia erfolgen. Dass in Zukunft noch noch ein weiteres Spiel für Nintendo Wii erscheint, ist zu bezweifeln.