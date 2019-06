„Battle Royale“-Spiele haben in den vergangenen zwei Jahren die Gaming-Welt wohl so beeinflusst, wie kaum ein anderes „Genre“. Egal ob eher realistisch oder doch in einem Comic-Look, es gibt sie in quasi allen Variationen und seit einer Weile auch als 2D-Jump‘n’Run im Mario-Stil.

Besagtes Spiel mit Namen „DMCA Royale“ hat die Welt von Super Mario Bros. in einen 75-Spielerrennen verwandelt. Ursprünglich trug das Browsergame jedoch tatsächlich den Namen „Mario Royale“, doch wurde dieser schnell wieder geändert – wahrscheinlich, um einer Klage seitens Nintendos aus dem Weg zu gehen.

Das Spielsystem ist recht simpel: Auf einer von drei Karten geht es darum dieses Rennen als erstes zu beenden. Die Spieler selbst zwar können nicht in einander laufen, jedoch können sie ihren gegenseitigen Fortschritt behindern, zumal bei einer solchen Spielermasse die Übersicht schnell verloren gehen kann.

Das Spiel, welches von nur einer Person entwickelt wurde, wird regelmäßig mit Updates gefüttert. In einem Interview mit Vice sprach er über den aktuellen Stand und über die Entstehungsgeschichte.

So habe er zuletzt auch das Aussehen der Spielfiguren angepasst, um eben nicht mehr allzu sehr an gewisse italienische Klempner zu erinnern. Auch ihre Namen sind geändert worden – so gibt es jetzt „Infringio“ und seinen Bruder „Copyright Infringio“.

Inzwischen sind die Updates so weit vorangeschritten, dass es sogar möglich ist, das Browserspiel auch mit einem Gamepad zu spielen. Darüber hinaus gibt es einen „kinder- beziehungsweise streamerfreundlichen“ Modus, in welchem die teils anstößigen Namen der anderen Spieler nicht angezeigt werden.

Es bleibt nun abzuwarten, wie Nintendo mit der Situation umgehen wird. Ob auf den Entwickler InfernoPlus nun eine Klage seitens des japanischen Konzerns zukommen wird, ist schwer zu sagen, obgleich damit jederzeit gerechnet werden muss.