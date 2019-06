Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich kürzlich in der Großstadt Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Ein Familienvater wurde verhaftet, nachdem er einen Teenager erschossen hatte, der seinen 15-jährigen Sohn während eines Videospiel-Verkaufs überfallen wollte.

Letzten Donnerstag, am 20. Juni 2019, ereignete sich ein schreckliches Drama im US-Bundesstaat Michigan in Detroit. Ein Jugendlicher traf sich mit dem 15-jährigen Sohn eines Familienvaters, um ein Videospiel zu verkaufen. Die Transaktion sollte direkt vor dem Haus des Vaters stattfinden, doch stattdessen artete diese zu einem Raubüberfall aus, wobei der Verkäufer eine Waffe gezogen haben dürfte.

Angaben der Polizei zufolge habe der Vater dies bemerkt und sei aus dem Haus gestürmt, worhaufin er sich einen Kampf mit dem mutmaßlichen Räuber lieferte. Nachdem die Waffe auf dem Boden landete, habe der Familienvater diese aufgehoben und infolgedessen mehrere Schüsse abgefeuert. Der jugendliche Verkäufer erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Inmitten des Chaos wurde jedoch auch der Sohn des Mannes von einer Kugel im Gesicht getroffen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verkäufer auf den 15-Jährigen geschossen habe, nur zu welchem Zeitpunkt sich dies zugetragen haben soll, sei unklar. Der Vater stehe jedenfalls nicht unter Verdacht.

Die Polizei von Detroit hat den Mann nach dem Vorfall in Gewahrsam genommen und untersucht derzeit, ob die Ermordung des Teenagers gerechtfertigt war. Der Sohn befinde sich nach Aussagen der Polizei im Krankenhaus und sei momentan nicht in Lebensgefahr.

