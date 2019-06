Dragon Ball Z - Kakarot soll neue Hintergrundgeschichten enthalten, die selbst im Manga unerwähnt bleiben. Das verspricht "Dragon Ball"-Mangaka Akira Toriyama in einem von Bandai Namco veröffentlichten Beitrag auf Twitter.

Das als Dragon Ball Game - Project Z angekündigte Rollenspiel hat einen Namen erhalten: Dragon Ball Z - Kakarot. In dem Spiel werdet ihr in die Rolle des Saiyajins Son Goku schlüpfen und die Geschichte der "Dragon Ball Z"-Saga nachspielen können. Um die Spieler nicht nur bereits bekannte Szenarien aus dem Manga oder dem Anime nachspielen zu lassen, wird es nach Angaben von "Dragon Ball"-Mangaka Akira Toriyama auch völlig neue Hintergrundgeschichten geben:

