Gute Nachrichten für alle, die für gute Games nicht viel ausgeben möchten: Sony hat heute einen neuen "Spiele unter 15 Euro"-Sale gestartet. Wir haben für euch die besten Angebote herausgesucht.

Seit heute sind übrigens auch die PS Plus-Spiele im Juli bekannt. Im Video seht ihr sie:

Shooter, Adventures, Rennspiele, Indie, Prügler, Geheimtipps - beim aktuellen "Spiele unter 15 Euro"-Sale ist jedes Genre vertreten. Bis zum 11. Juli 2019 könnt ihr einige Spiele für wenig Geld abstauben. Über den unteren Button gelangt ihr zur gesamten Angebotsauswahl:

Eine Auswahl der besten rabattierten Spiele haben wir euch im Folgenden zusammengestellt:

Rise of the Tomb Raider - Jubiläums-Edition

Rise of the Tomb Raider ist der zweite Teil der erfolgreichen Reboot-Trilogie rund um die berühmte Archäologin Lara Croft. Begebt euch mit ihr nach Sibirien in ein fesselndes Abenteuer und erbeutet ein legendäres Artefakt, bevor es eure Feinde tun. Die "20 Jahre"-Jubiliäum-Edition enthält zudem viele weitere Inhalte und Verbesserungen.

Rise of the Tomb Raider bekommt ihr zurzeit für 59,99 Euro 11,99 Euro.

Dragon Ball Xenoverse - Travel Edition

Erstellt einen eigenen Charakter im "Dragon Ball"-Universum, erlebt nervenaufreibende Kämpfe und entfesselt eure gesamten Kräfte. In der Travel Edition erhaltet ihr zusätzlich zum Hauptspiel alle Inhalte des Season Passes, zu dem unter anderem neue Charaktere, Arenen und Quests gehören.

Die Dragon Ball Xenoverse - Travel Edition könnt ihr für 69,99 Euro 12,99 Euro euer Eigen nennen.

Just Cause 3 - XXL Edition

Nein, Chaos-Experte Rico Rodríguez ist noch lange nicht müde. In Just Cause 3 macht ihr die Insel Medici unsicher und müsst einen weiteren Tyrannen stürzen. Mit der XXL-Edition bekommt ihr viele neue Spielsachen spendiert, die ihr in diversen neuen Missionen einsetzen dürft.

Just Cause 3 in der vollen Packung gibt es gerade für nur 19,99 Euro 5,99 Euro.

The Surge

Die deutsche Antwort auf Dark Souls: The Surge schickt euch in eine durchgedrehte Roboterfabrik. Wenn es euch gelingt, eure Feinde niederzustrecken, könnt ihr euch mit ihren Bestandteilen upgraden. Aber unterschätzt sie nicht!

The Surge kostet im aktuellen Sale 39,99 Euro 8,99 Euro.

Unravel 2

Was ist süßer als ein Yarny-Wollwesen? Richtig, zwei. Schnappt euch euren besten Freund und schwingt euch gemeinsam in eine beeindruckende und wundersam gestaltete Welt, um eure Heimat zu finden.

Unravel 2 ist aktuell schon für 19,99 Euro 9,99 Euro zu haben.

Während ihr im aktuellen Sale gute Spiele für unter 15 Euro bekommen könnt, gibt es die oberen PS4-Designs sogar noch günstiger. Gefallen euch die Angebote oder wartet ihr lieber den nächsten Sale ab? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!