Es ist eines der großen Themen von 2019 unter PC-Spielern: Der Epic Games Store und der Erwerb von exklusiven Spielen. Auf Twitter hat Epic-Chef Tim Sweeney nun erneut die Vorgehensweise verteidigt.

Ob Metro - Exodus, Borderlands 3 oder viele weitere Spiele: Im Laufe des Jahres hat sich Epic Games für die eigene Vertriebsplattform zahlreiche (zeit-)exklusive Deals gesichert. Ein Ende solcher Abmachungen ist vorerst nicht in Sicht, wie der Geschäftsführer Tim Sweeney auf Twitter andeutet.

Trotz zahlreicher Kritik aus der PC-Community sei der Weg von Epic Games am Ende für alle Spieler beziehungsweise für die gesamte Branche profitabel. Laut Sweeney sind die exklusiven Spiele der einzige Weg, um den Status-Quo von 70/30 zu beenden. Der Epic-Chef spielt damit auf die Umsatzbeteiligung an, bei der Steam und andere digitale Vertriebsplattformen 30 Prozent der Umsätze erhalten. Im Epic Games Store sind es hingegen nur zwölf Prozent.

This question gets to the core of Epic’s strategy for competing with dominant storefronts. We believe exclusives are the only strategy that will change the 70/30 status quo at a large enough scale to permanently affect the whole game industry.