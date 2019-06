Bandai Namco hat ein neues Spiel mit Namen Blue Protocol angekündigt. Folgendes ist bereits über das neue Projekt in der Pipeline bekannt.

Bandai Namco ist für Anime-Action bekannt. Im Crossover-Kampfspiel Jump Force hauen sich Naruto, Ruffy und Co. die Fäuste um die Ohren:

Nicht viel verriet Bandai Namco bisher über Blue Protocol. Nur so viel: Entwickelt werden soll das Online-Action-RPG für den PC - und zwar vom Studio Project Sky Blue. So verkündet es Bandai Namco in einer Pressemitteilung. Dabei handelt es sich um ein Entwicklerteam von Bandai Namco Online und Bandai Namco Studios.

Ebenso dünn ist die Informaionslage über konkrete Spielinhalte. Aus einer Übersetzung der japanischen Mitteilung von Gematsu geht Folgendes hervor: Das auf der der Unreal Engine 4 laufende Spiel soll über „überwältigende Grafiken im Stil von Anime-Filmen“ verfügen. Die angebliche Augenweide soll auch zusammen mit anderen Spielern erlebt werden können, denn Blue Protocol wird wohl ein besonderes Augenmerk auf Online-Aspekte setzen.

Mehr ließ Bandai Namco zum neuen Projekt bisher nicht durchsickern, verriet aber, dass in naher Zukunft weitere Details zu Blue Protocol folgen sollen. Ihr dürft also gespannt sein, was das Spiel an Inhalten mit sich bringen wird!