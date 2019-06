Die Final Fantasy-Reihe ist nicht zuletzt für sein episches Storytelling bekannt, sodass die einzelnen Teile zuweilen filmisch anmuten können. Genau das soll jetzt genutzt werden, um eine „Live-Action“-Adaption für die TV-Schirme zu entwickeln.

Die Welt von Eorzea soll nun auch fürs Fernsehen umgesetzt werden:

Wie Gamespot berichtet, wollen Sony Pictures Television und Hivemind Productions gemeinsam an einer Fernsehserienumsetzung von Final Fantasy 14 arbeiten. Demnach werde die Serie in Eorzea, demselben Schauplatz wie jener des Games, spielen. Sony Pictures Televisions Co-President Chris Parnell sagte zu diesen Plänen:

“Final Fantasy 14 und Eorzea sind für Langzeitfans und Neueinsteiger gleichermaßen der perfekte Einstieg in das „Final Fantasy“-Universum. (…) Die Serie soll all jene Elemente verkörpern und preisen, die diesen Mythos zu so einem endlos fesselnden Phänomen gemacht haben. Es ist eine große Ehre, Eorzeas ikonische Charaktere, Orte und Konzepte – darunter Fan-Lieblinge wie Cid und natürlich die Chocobos – für Fernsehzuschauer zum Leben zu erwecken.“

Es gab bereits zuvor Fernseh- beziehungsweise Filmadaptionen zum FF-Multiversum. So erschien im Jahr 2001 der Animationsfilm Final Fantasy – The Spirits Within und 2005 eine filmische Fortsetzung zu Final Fantasy 7. Auch die japanische Miniserie Dad of Light, welche die zwischenmenschliche Beziehung zwischen einem Vater und seinen Sohn zum Mittelpunkt behandelt, beschäftigte sich bereits mit den Spielen von Final Fantasy 14.

Derzeit ist Final Fantasy 14 als MMORPG immer noch spielbar. Ursprünglich 2010 veröffentlicht, hatte das Spiel jedoch mit einigem Gegenwind zu kämpfen, ehe es 2013 einen Re-Release erhielt und sich seitdem auf dem MMO-Markt etablieren konnte.