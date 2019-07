Während die Temperaturen steigen und fallen, bleibt es bei den Neuveröffentlichungen recht konstant. Spannende Spiele, ob groß oder klein, aber der richtige Sommerkracher steht weiterhin aus. Wobei kommende Woche zumindest ein richtiges Highlight dabei ist.

They Are Billions | 09. Juli

PS4 / Xbox One

Gewaltige Zombiehorden vor dem letzten Zufluchtsort der überlebenden Menschen: Im ungewöhnlichen Strategie-Spiel They Are Billions ist es eure Aufgabe, die Region gegen die stetig wachsenden Gegnerhorden zu verteidigen. Gleichzeitig müsst ihr jedoch die Bevölkerung mit Nahrung versorgen und den Elektrizitätshaushalt managen.

Auf dem PC war They Are Billions bereit ein großer Hit. Die Umsetzung für die PlayStation 4 und Xbox One soll nun an diesen Erfolg anschließen und bietet eine dem Controller angepasste Steuerung. Alternativ soll es aber auch eine Unterstützung für Maus und Tastatur geben.

Dr. Mario World | 10. Juli

iOS / Android

Der Arzt, dem Nintendo-Fans vertrauen: Dr. Mario meldet sich mit Dr. Mario World für iOS- und Android-Geräte zurück. In einem klassischen Match-3-Puzzlespiel müsst ihr farbige Medizin-Kapseln und Viren miteinander verbinden, um Punkte zu erhalten. Allerdings gilt es eine richtige Strategie zu finden, denn ihr habt pro Level nur eine begrenzte Anzahl von Zügen zur Verfügung.

Neben Dr. Mario sind außerdem Dr. Peach, Dr. Bowser und Dr. Toad inklusive Spezialfähigkeiten an Bord. Mit zukünftigen Updates möchte Nintendo das Spiel regelmäßig um neue Inhalte und Ärzte erweitern. Dr. Mario World ist übrigens Free-2-Play und beinhaltet Mikrotransaktionen.

Tiny Metal - Full Metal Rumble | 11. Juli

PC / Switch

Wer Rundenstrategie und insbesondere Advance Wars vermisst, der sollte einen Blick auf Tiny Metal - Full Metal Rumble werfen. Der japanische Entwickler Area 35 liefert mit dem Nachfolger zu Tiny Metal erneut ein Spiel ab, welches durchaus als Hommage an die alten Tage verstanden werden kann.

An Bord sind eine 39 Einsätze schwere Kampagne, 77 Skirmish-Karten und über 20 verschiedene Einheitentypen. Zudem könnt ihr euch im Mehrspieler-Modus mit anderen Spielern messen.

God Eater 3 | 12. Juli

Switch

Während Monster Hunter - World auf der Nintendo Switch noch keinen Boden gefunden hat, liefert Bandai Namco mit God Eater 3 eine Alternative ab. Im neuen Serienteil müssen erneut die Adaptative God Eaters gegen die bösen Götter Aragami antreten. Dafür gilt es natürlich eine Vielzahl von Waffen zu verbessern, zu schärfen und anschließend auf die Jagd in einem abgesperrten Gebiet zu gehen. Wer Monster Hunter kennt, wird sich in God Eater 3 relativ schnell zurechtfinden.

Die actionreichen und brachialen Kämpfe können sowohl im Single- als auch im Multiplayer-Modus erlebt werden. Online dürfen auf Nintendo Switch bis zu acht Spieler antreten, im lokalen Drahtlos-Modus ist die Anzahl auf vier Teilnehmer beschränkt.

Dragon Quest - Builders 2 | 12. Juli

PS4 / Switch

Auf dem ersten Blick mag Dragon Quest - Builders 2 wie Minecraft im "Dragon Quest"-Universum aussehen, aber hinter dem Action-Adventure verbirgt sich viel mehr als "nur" ein weiterer Klötzchen-Baukasten. Um die Welt vor der bösen Macht zu beschützen, müsst ihr verschiedene Bewohner anheuern, die euch anschließend beim Wiederaufbau helfen. Darüber hinaus kämpfen sie mit euch Seite an Seite, wenn ihr gegen Monster und andere Feinde in die Schlacht zieht.

Dragon Quest Builders 2 bietet neben einem Einzelspieler-Erlebnis zudem einen Online-Koop für bis zu vier Spieler. Zu guter Letzt erweitert Square Enix die Baumöglichkeiten um neue Elemente, die Spieler zu kreativen Umsetzungen anregen sollen.

Bauen in einer Fantasy-Welt, Kämpfen gegen übermächtige Gegner, Strategisch denken oder unterwegs die eine oder andere Puzzle-Aufgabe lösen: Auf welches Spiel fällt in dieser Woche eure Wahl? Verratet es uns doch in den Kommentaren!