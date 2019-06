Wer sich schon Gedanken über ein Cosplay zu Cyberpunk 2077 Gedanken gemacht hat, kann das Ganze Vorhaben vielleicht für einen Wettbewerb lohnend vorantreiben. Denn CD Projekt RED haben zu einem großen Wettbewerb der Kostümierten aufgerufen, bei dem es insgesamt mehr als 40.000 Dollar zu gewinnen gibt. Die Regeln dafür sind ganz einfach. Und selbst wer nicht gewinnt, könnte mit seinem Cosplay zu Cyberpunk 2077 viel Aufmerksamkeit generieren.

Es gibt zwei Wege, um sich für den Wettbewerb zu Cyberpunk 2077 zu qualifizieren. Entweder ihr schickt online einige Fotos oder Videos von eurem Cosplay an die Macher oder ihr nehmt an einer der großen Messen in den nächsten Monaten teil, auf denen Cyberpunk 2077 vertreten ist. Für beide Varianten solltet ihr einen Blick auf die offizielle Seite zum Wettbewerb werfen. Dort werden euch nicht nur die Termine der Messen genannt, sondern auch Mittel und Wege erklärt, wie es zu eurem Cosplay kommen kann.

Aus beiden Wegen werden dann jeweils fünf Finalisten ausgewählt, die im kommenden Jahr dann gegeneinander antreten sollen, um den Gewinner rauszufinden. Alle Finalisten erhalten bereits 2000 Dollar. Der Gewinner darf sich dann über weitere 15.000 Dollar und zahlreiche Goodies sowie eine Trophäe zu Cyberpunk 2077 freuen. Auf dem Treppchen gibt es ebenfalls noch Geld- und Sachpreise. Aber auch wer nicht gewinnt, könnte künftig für Cyberpunk 2077 auf Messen als offizieller Cosplayer arbeiten, wie CD Projekt RED auf der Seite des Wettbewerbs vermerkt.