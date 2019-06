Am 21. Juni 2019 ist Harry Potter: Wizards Unite an den Start gegangen. Mittlerweile dürfen auch wir in Deutschland zaubernd durch die Straßen ziehen, um magische Kreaturen vor den Augen der Muggel zu bewahren. Die Entwickler dahinter haben jetzt schon das erste Fan-Fest auf die Beine gestellt, das in wenigen Wochen beginnen soll. Leider müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden, bis die Fan-Feste zu Harry Potter: Wizards Unite auch nach Deutschland kommen.

Harry Potter - Wizards Unite: Entdeckt die Magier-Welt - direkt in eurer Nachbarschaft

Das erste Fan-Fast zu Harry Potter: Wizards Unite wird nämlich erst in Indianapolis in den USA stattfinden. Dort versprechen die Entwickler, die auch schon Pokémon GO herausgebracht haben, dass die Besucher etliche Kuriositäten Ingame ergattern können, die es sonst in der Welt nur selten gibt. Abseits vom eigentlichen Spiel sollen dann noch viele spannende Aktivitäten locken. Einen Preis für die Tickets gibt es noch nicht. Allerdings wird es vom 31. September bis 1. August 2019 stattfinden.

Die Chancen, dass ein solches Fan-Fest auch nach Deutschland kommt, stehen recht gut. Schließlich gab es auch ein solches Event im Rahmen von Pokémon GO in Dortmund. Allerdings dürfte es bei Harry Potter: Wizards Unite noch davon abhängen, wie gut die App bei den Spielern ankommt. Gerade zu Beginn viel der Hype deutlich geringer aus, als es damals bei Pokémon GO der Fall war.